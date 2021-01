Tony Sanabria marca en victoria del Betis

El delantero paraguayo Antonio Sanabria (24 años) se hizo sentir ayer en las redes en España, aportando el segundo gol en la victoria 0-2 del Betis en su visita al Huesca, por la 18ª jornada de la Liga española. El paraguayo pisó el terreno de juego a los 68 minutos, cuando el partido estaba aún empatado a cero en el estadio El Alcoraz, la casa del conjunto aragonés. Nueve minutos después, los sevillanos abrieron la cuenta a través del argelino Aissa Mandi. Cuando ya el Huesca estaba con un jugador menos ante la expulsión del marfileño Paul Akouokou, apareció Tony para comandar un contragolpe que terminó con un centro a su cabeza a los 93’, para batir por segunda vez el arco contrario. Es el tercer gol del paraguayo en la Liga esta temporada.







Descartan anular el descenso de Alianza

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, aseguró que no hay forma de aceptar la solicitud de Alianza Lima, histórico club del fútbol peruano que perdió la máxima categoría en 2020. “La Federación no puede romper las bases aprobadas desde un inicio. Nunca podríamos hacer eso”, aseguró Lozano, aunque aun no se ha respondido oficialmente la solicitud. Por su parte, Salomón Lerner Ghitis, miembro del Fondo Blanquiazul que controla actualmente a Alianza Lima, afirmó que el club no se considera descendido hasta tener una respuesta oficial. “No nos consideramos descendidos. Se está preparando un expediente y la administración de Alianza está terminando este pronunciamiento para dirigirse a la FPF así como a otros organismos que nos den derecho en la parte legal”, aseguró.



Santiago Solari tiene “toque de filósofo”

El nuevo entrenador del América de México, Santiago Solari, quien debutó el fin de semana con una difícil victoria en el arranque del Clausura, tiene un toque filosófico en su manera de entrenar, según aseguró el directivo José Antonio García, quien fichó a Solari como jugador en 2009 para el Atlante.”Solari tiene un perfil de buen nivel, un toque de filósofo aplicado al deporte, y no dudo que eso lo ocupará en el vestidor del América al margen de la táctica y lo que imponga en los entrenamientos”, declaró a la agencia Efe.Para el directivo, “Solari es una persona humilde con conceptos avanzados en cuanto a conocimiento. Con él es como escuchar a Jorge Valdano o Ángel Cappa. Sin embargo, creo que Solari tiene más experiencia porque se encuentra actualizado en las estrategias modernas”, aseguró.