Leverkusen defiende liderato con goleada

El Bayer Leverkusen no falló en la primera prueba y defendió el liderato de la Bundesliga con una sonora goleada por 0-4 al Colonia.

En tanto, el Bayern Munich acumula 27 unidades y se mantuvo un punto por debajo después de derrotar por 2-1 al Wolfsburgo con dos anotaciones del polaco Robert Lewandowski. El tercero es Leipzig, ubicado en esa plaza solo por diferencia de gol.



Hoy se conoce a los The Best del 2020

Este jueves se llevará a cabo la ceremonia de premiación para conocer a los nuevos The Best de la FIFA 2020.

Cristiano (Juventus), Messi (Barcelona) y Levandowski (Bayern Múnich) pujan por el primer lugar en el fútbol.

El evento se celebrará como un espectáculo televisivo virtual y será conducido por el ex jugador neerlandés Ruud Guillit y la periodista inglesa Reshmin Chowdhury.



Barcelona remonta, pero vuelve a sufrir

El Barcelona derrotó por 2-1 a la Real Sociedad y sumó su segunda victoria consecutiva en casa, nuevamente con sufrimiento, en un partido en el que mostró sus mejores sensaciones en la primera mitad con remontada incluida.

Jordi Alba y Frenkie de Jong marcaron los goles del cuadro blaugrana, que acumula 20 unidades y se ubica en la quinta posición de la tabla, a seis puntos de los tres líderes.