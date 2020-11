Las Yakaré logran la medalla de plata

La selección femenina de rugby 7 se quedó ayer con el meritorio segundo puesto del Sudamericano que se disputó en Uruguay, cediendo solo en la final ante Brasil, monarca del certamen. El equipo paraguayo derrotó en semifinales a Colombia tras ganar por 12-5, pero en el último partido cayó por 34 a 7 ante Brasil. Histórica participación para Las Yakaré, que hicieron un campañón y lograron una significativa medalla de plata. Las chicas expresaron su alegría tras el partido y mostraron orgullosas sus medallas. “Esto recién comienza, vamos por más”, coincidieron varias jugadores del combinado nacional.



Cavani anota un doblete para el United

En un partido que tuvo de todo, el Manchester United remontó ayer un 2-0 en contra al Southampton con dos goles de cabeza del delantero Edinson Cavani y se hizo con la victoria por 2-3 por la fecha 10 de la Premier League inglesa. El uruguayo, que salió desde el banco, remontó el encuentro después de que Bruno Fernandes recortara distancias y de que el Southampton se marchara con 2-0 al descanso. En otros partidos disputados ayer, Chelsea y Tottenham no se sacaron ventaja y empataron 0-0, mientras que el Wolves dio la nota al superar a domicilio por 2-1 al Arsenal. La fecha se cierra hoy con dos partidos: Leicester vs. Fulham desde las 14:30 y el West Ham de Fabián Balbuena mide al Aston Villa, desde las 17:00.



Tremendo accidente con explosión en la F1

El Gran Premio de Baréin, el antepenúltimo del Mundial de Fórmula Uno, que ayer ganó el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quedó parado con bandera roja, nada más darse la salida, a causa de un accidente del francés Romain Grosjean (Haas). Grosjean accidentó espectacularmente su monoplaza, que se incendió, pero, por fortuna, no sufrió daños mayores. El francés, que de milagro salvó su vida al salir de entre las llamas de su coche, pasó la noche de ayer en el hospital para ser tratado de sus quemaduras, según comunicó su escudería. “Estoy bien. ¡Bueno, bastante bien!, gracias a todos por el apoyo”, dijo el francés desde el hospital donde pasó la noche.



El Milan se afianza en la cima de la Serie A

El Milan, sin el sueco Zlatan Ibrahimovic, se impuso ayer a la Fiorentina por un sólido 2-0 y blindó su primera posición en la Serie A italiana, con 23 puntos, cinco más que el Inter de Milán y el Sassuolo, empatados con 18 en la segunda posición. Tras un sentido homenaje al argentino Diego Maradona, con un minuto de silencio antes de empezar y una interrupción en el minuto 10 para dedicarle un aplauso, el equipo de Pioli prolongó su vuelo en el campeonato. En otros partidos disputados ayer, Udinese venció 3-1 a Lazio, Bologna derrotó 1-0 al Crotone y el Napoli goleó 4-0 a la Roma. La fecha se cierra hoy con dos partidos: Torino vs. Sampdoria y Genoa ante el Parma.