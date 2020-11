Uruguay llega a 12 casos positivos de Covid

El último en dar positivo a la prueba del Covid-19 fue el volante Lucas Torreira en un test realizado por el Atlético de Madrid, por lo que tendrá que guardar cuarentena y será baja contra el Barcelona, como su compatriota Luis Suárez, aislado en Uruguay.

Su compañero de equipo y de selección, el defensor José María Giménez, dio negativo al test y ya se incorporó a los entrenamientos de su club.

Los afectados llegan a 12, seis de ellos son futbolistas.

El equipo del Maestro Tabárez cerró el segundo combo de las Eliminatorias entre luces y sombras, después de triunfar por 3-0 ante Colombia y caer en casa 2-0 frente a Brasil.



Messi, cansado de ser el problema de todo

Tras ser requerido por las palabras del ex agente de Antoine Griezmann, que recientemente acusó a Leo Messi de controlarlo todo en el Barcelona, el capitán del equipo respondió con enojo por ser siempre el protagonista negativo de todo lo que sucede en la institución.

“Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”, manifestó a su arribo a España después de jugar con la Albiceleste las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias.

El empresario aseguró que el argentino no vio con buenos ojos la llegada del delantero francés.



Zidane tiene un dilema central en el Real

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, está pendiente de la recuperación de sus dos centrales titulares, el español Sergio Ramos y el francés Raphael Varane, quienes no pudieron completar los partidos con sus respectivas selecciones.

La buena noticia para el técnico es que Casemiro volvió al entrenamiento ayer después de superar el coronavirus, al que dio positivo el 7 de noviembre, y podría ser una opción en la zaga, aunque no sea su posición, para acompañar a Nacho.

El próximo partido del Real será el sábado contra Villarreal, actual escolta de Real Sociedad, el líder del torneo.