Sudamericana

Retorna la Copa con la segunda vuelta

Esta noche se pone en marcha la segunda etapa de la Copa Sudamericana, competencia que enfrentó una larga pausa debido a la crisis mundial del nuevo coronavirus.

En los primeros tres juegos por la ida se enfrentan: Audax Italiano vs. Bolívar (19:15), Sport Huancayo vs. Liverpool (19:15) y Unión la Calera vs. Tolima (21:30).

Mañana la serie prosigue con siete enfrentamientos en el que destacan: Sportivo Luqueño vs. Defensa y Justicia (en el Luis Alfonso Giagni, 19:15), Lanús vs. São Paulo (19:15) y Vélez vs. Peñarol (21:30). El jueves 29, el otro representante paraguayo, Sol de América, recibe en su campo a la Universidad de Chile (19:15). La próxima semana se define la serie con las revanchas.



Fútbol de Brasil

Diego Churín fue presentado en el Gremio

El delantero argentino Diego Churín, últimamente en Cerro Porteño, fue anunciado oficialmente este lunes como nuevo refuerzo del Gremio del fútbol brasileño.





El equipo de Porto Alegre dio la bienvenida al atacante de 30 años con un video y una música particular: Churi Churín Fun Flais, una de las canciones de Chespirito, (son unas palabras claves usadas como respuesta a alguna pregunta. Original del , en 1978 (en la serie, en el disco de 1977, es de ).

Churín firmó contrato por dos temporadas con el Gremio con opción a una tercera. El debut podría ser este jueves 29 en el partido ante Juventude por la Copa de Brasil.