Portugal golea sin Cristiano Ronaldo

Portugal venció 3-0 a Suecia por la cuarta fecha del Grupo A de la Liga de las Naciones de Europa sin su estrella y capitán, Cristiano Ronaldo, ausente por haber dado positivo al Covid-19. El cuadro luso no tuvo inconvenientes para derrotar a su similar sueco con goles de Bernardo Silva y de Diogo Jota, en dos oportunidades. Portugal es líder del grupo con 10 unidades, misma cantidad que Francia que derrotó 1-2 a Croacia en condición de visitante con los tantos de Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. Había empatado transitoriamente para los croatas el futbolista Nikola Vlasic. Otros resultados registrados el día de ayer: Islandia 1-2 Bélgica, Inglaterra 0-1 Dinamarca, Italia 1-1 Holanda, Polonia 3-0 Bosnia y Bulgaria 0-1 Gales.



Juventus le gana en el escritorio al Nápoli

Luego de que el Nápoli no se presentara el pasado 4 de octubre a disputar su partido ante Juventus, el juez deportivo de la Serie A tomó la decisión final de otorgarle la victoria de 3-0 a la Juve y penalizó al Nápoli con un punto, sabiendo que la razón de su ausencia fue porque la Autoridad Sanitaria le impidió salir de Nápoles. El cuadro visitante contaba con dos jugadores positivos por Covid-19, Zielinski y Elma, que ya habían sido aislados antes de partir hacia la ciudad de Turín, pero de todas formas se les prohibió la salida. Sin embargo, el juez no aceptó argumentos de fuerza mayor por parte de los napolitanos. Esta decisión generó polémica en Italia y un enfado general por parte del Nápoli, que se vio muy afectado.



Antonin Panenka recibió el alta hospitalario

La leyenda del fútbol checoslovaco Antonin Panenka, de 71 años, recibió ayer su alta hospitalaria luego de haber pasado días críticos por una fuerte bronquitis y también haber dado positivo al coronavirus. El internacional salió del hospital de Praga y actualmente se encuentra en tratamiento en su domicilio con estrictos controles y bajo cuidado médico, informó el club Bohemians 1905, del que es presidente honorífico. El ex futbolista fue internacional con Checoslovaquia en 59 partidos, en donde marcó 12 goles. Panenka, conocido por su característico bigote, se convirtió en una estrella cuando le tocó marcar un penal con un golpe suave al balón y picándola al centro en la final de la Euro 1976 ante Yugoslavia.