Omar Alderete y Blas Riveros dejan Basilea

Los zagueros paraguayos Omar Alderete (23) y Blas Riveros (22) dejan el Basilea suizo para continuar sus respectivas carreras en otras sendas ligas europeas.El ex Cerro Porteño se marcha después de dos temporadas en el país helvético y continuará su carrera en el Hertha Berlin, equipo de la capital alemana que lo presentó ayer oficialmente. Unos 11 millones de euros costó su pase. El ex Olimpia, por su parte, irá al Brondby de Dinamarca, en donde tendrá contrato hasta el 2024, pero no trascendieron los números del traspaso. Riveros estuvo cuatro temporadas en el equipo donde también jugó Derlis González en su primera experiencia europea. Tanto Riveros como Alderete tendrán su segundo club en el Viejo Continente. Se sumaron a la Selección Paraguaya en el Carde.



Tres ingleses violan protocolo del Covid-19

Los futbolistas Ben Chilwell, Jadon Sancho y Tammy Abraham infringieron la ley vigente al formar parte de la fiesta de cumpleaños de este último, un día antes de reunirse con la selección de Inglaterra, según divulgó ayer el tabloide The Sun. La selección tiene previsto un amistoso el jueves contra Gales, por lo que las críticas contra los futbolistas que participaron de la celebración junto a una veintena de personas, burlando la medida exigida de no más de seis aglomeradas, arrecian antes del juego. Afrontan multas y deberán ser testeados. “Queríamos hacer algo bonito para su cumpleaños, pero quizá no lo pensamos lo suficiente”, habría dicho uno de ellos cuya identidad no revelaron.



Colombia sufre cuarta baja: David Ospina

El arquero David Ospina se convirtió ayer en el cuarto jugador desconvocado de la selección colombiana para las primeras dos jornadas de las Eliminatorias. Su reemplazante será el cuidavallas del América de Cali, Éder Chaux. ”David Ospina no podrá asistir a la convocatoria para los partidos de la clasificatoria ante Venezuela y Chile. El arquero del Nápoles está impedido para asistir a la convocatoria debido al aislamiento preventivo, a todo el equipo, establecido por las autoridades locales (italianas)”, informó la federación. Se suma a la resta de sus compañeros Mateus Uribe, Luis Díaz y León Yairo Moreno.