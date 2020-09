En UEFA si hay 13 futbolistas, se juega

Esto es lo que decidió la UEFA, máxima institución futbolística de Europa con respecto a los torneos de selecciones. Los partidos de sus competiciones se jugarán siempre que los equipos tengan un mínimo de 13 jugadores disponibles. Esto aunque haya otros tantos en cuarentena por casos Covid-19. Es lo que dice el nuevo Protocolo para el Regreso del Fútbol, pues los Estados nacionales o locales otorgaron “exenciones que permiten a los equipos desplazarse”.



Tsitsipas avanza fácil a segunda ronda

El griego Stefanos Tsitsipas, cuarto cabeza de serie, no dejó lugar a dudas en el día inaugural del US Open, al vencer al español Albert Ramos por 6-2, 6-1 y 6-1, en el primer Grand Slam luego de la pandemia. Tsitsipas necesitó de solo una hora y 38 minutos para clasificar a la ronda siguiente en un torneo marcado por la falta de espectadores en las pistas de Flushing Meadows de Nueva York. El alemán Alexander Zverev, por el contrario, sufrió más para vencer tres sets a uno al sudafricano Kevin Anderson.



La Liga española tiene calendario

Luego de que el Real Madrid se consagrara campeón, la nueva temporada del fútbol español comenzará el fin de semanal del 12-13 de septiembre y acabará el 23 de mayo del año que viene. Sin embargo, los equipos que jugaron hasta hace poco competiciones europeas comenzarán más tarde. Entre los equipos de élite, el campeón jugará contra Getafe, el Barcelona contra el ascendido Elche y Atlético Madrid contra el monarca de la Europa League, Sevilla.



Silva da positivo en prueba de Covid-19

El recientemente contratado por el Real Betis español, David Silva, juntó dos noticias en un mismo día. No solo fue presentado ayer en su nuevo equipo, sino se anunció que dio positivo en su examen de coronavirus. Por lo tanto, el equipo andaluz no podrá contar con el experimentado mediocampista en el comienzo de la temporada española. Asintomático, Silva, el campeón del mundo con España, está “aislado” y el club comunicó el caso a las autoridades.