Conmebol confirma sedes para la Copa

La Conmebol confirmó que los partidos internacionales de la Copa Libertadores y Sudamericana ya fueron autorizados en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Asimismo, la entidad matriz del fútbol sudamericano resolvió aceptar el pedido de prórroga para la definición de las sedes presentado por las asociaciones de Argentina, Chile y Uruguay.



Kaku sonríe en el clásico de New York

New York Red Bull se llevó el clásico (1-0) de la ciudad ante el New York City. El albirrojo Alejandro Romero ingresó en el complemento en el cuadro victorioso. Mientras que Jesús Medina arrancó de titular y jugó todo el partido en el City. Red Bull alcanzó 7 unidades y comparte la punta con Toronto y Columbus Crew. En tanto, el City se hundió en la última posición sin punto alguno.



Mineiro, con Junior Alonso, visita a Inter

Atlético Mineiro de Junior Alonso visita hoy a Inter de Porto Alegre por la 5ª fecha del Brasileirão. El zaguero de 27 años es pieza titular en el esquema del argentino Jorge Sampaoli. Mineiro es uno de los líderes del campeonato con nueve unidades, mismo puntaje que Vasco da Gama y su rival de turno, el Inter. El compromiso entre el Colorado y el Galo está marcado para las 18:00 en Beira Río.