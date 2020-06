El United avanza a semifinales con angustia

Manchester United venció 2-1 en la prórroga al Norwich City por una de las semifinales de la FA Cup de Inglaterra.

El equipo que dirige el noruego Ole Gunnar Solskjaer se puso en ventaja con el tanto de Ighalo a los 51 minutos. La paridad del Norwich llegó a los 75’ por intermedio de Cantwell. Fueron al alargue y a los 118’ se vino el agónico tanto de la clasificación para los Reds gracias a Maguire.

Las semifinales se completan hoy con los partidos: Sheffield United vs. Arsenal a las 08:00, Leicester vs. Chelsea a las 11.00, y el Newcastle del paraguayo Miguel Almirón se medirá al Manchester City, desde las 13:30.



Catastrófica caída del Dortmund en Alemania

Hoffenheim dio la gran nota en la jornada 34 de la Bundesliga de Alemania al golear a domicilio al Borussia Dortmund por el contundente marcador de 0-4.

Magnífica actuación del croata Andrej Kramaric, autor de los 4 goles del Hoffenheim en campo del Signal Iduna Park para poner a su equipo en zona de clasificación a la Europa League.

En otro juego destacado, el campeón Bayern Múnich aplastó 0-4 al Wolsburgo con anotaciones de Coman, Cuisance y el polaco Robert Lewandowski en dos oportunidades.

El Leverkusen derrotó por la mínima al Mainz 05.



Lazio recupera la sonrisa y sigue escolta

Lazio superó con mucho sufrimiento a la Fiorentina por 2-1 en el Olímpico de Roma por la fecha 28 de la Serie A de Italia.

El francés Franck Ribéry puso en ventaja a la visita con un golazo a los 25 minutos de la primera parte.

La paridad de la Lazio llegó de penal a los 67’ tras la ejecución de su emblema, Ciro Inmmobile. Y el gol del triunfo lo hizo el brasileño Luis Alberto, a los 83 minutos.

Lazio suma así 65 puntos y se mantiene escolta del líder Juventus (69).

Hoy se destaca Milan vs. Roma, a las 11:15 y Sampdoria vs. Bologna de Federico Santander a las 13:30.



Cardozo tendrá acción en la Liga de Portugal

El paraguayo Fernando Cardozo tendrá hoy participación en la jornada 29 de la Liga de Portugal.

Su equipo, el Boavista, recibirá desde las 16:00 al Santa Clara en un juego clave por la lucha de clasificación a puestos de Europa League.

El mediocampista de 19 años, surgido de las divisiones formativas del club Olimpia, viene realizando muy buenas actuaciones desde la reanudación de la competencia.

La fecha pasada no pudo mostrar mucho en la derrota de 4-0 ante el líder Porto, donde ingresó de recambio a los 66 minutos.