River Plate

Sin presupuesto para contratar al Pinti

Carlos Ortega, presidente de River Plate, confirmó que no sumarán jugadores en este mercado de pases previo al reinicio del Apertura. Sonó el regreso de Ernesto Álvarez, desvinculado de Nacional, algo que fue desmentido por Ortega: “Hablamos con el técnico, está muy contento con el plantel que tiene, va a ser incongruente que estemos bajando salarios y contratemos; en nuestro presupuesto no existe la intención de contratar ahora. El Pinti es un jugador caro, de calidad, podríamos ver para el año que viene, pero en este momento no tenemos presupuesto”. Pinti inició su carrera en el Kelito, en el Ascenso.



Libertad

Di Tore no quiere que el Ciclón se acerque

La cartelera del reinicio del Apertura tiene marcado el choque entre Libertad vs. Cerro Porteño, en la Nueva Olla, entre el 17 y 19 de julio.

Rubén Di Tore, presidente del Gumarelo en charla con FALG, comentó: “Los jugadores están optimistas, es un digno partido para empezar el campeonato, debemos ganar para mantener la diferencia y alejarnos”. Libertad es líder con 19 puntos y Cerro está con 12 unidades. En el entrenamiento de ayer, Libertad lució su nueva indumentaria, que es Puma, con la que firmó por espacio de cuatro años.