Hermoso gesto de la Roma con sus socios





En medio de la tragedia que sacude a Italia por la pandemia del coronavirus y que ya se cobró la vida de más de 10.000 personas y con más de 100.000 casos, la Roma decidió tener un tremendo gesto para sus socios mayores de 75 años.

El club mandó provisiones de comida, medicamentos y dispositivos sanitarios para que sus abonados puedan protegerse en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Además, dentro de las cajas incluyeron algunos obsequios extras como bufandas y camisetas originales del equipo.



Esta iniciativa se suma a otras realizadas por clubes de Primera División como la Juventus, Milan, Inter de Milán o el Nápoli que también dieron sus aportes ante la crisis.



Harry Kane abre las puertas de su salida



El delantero inglés Harry Kane (26 años) dejó abierta la posibilidad del dejar el Tottenham si es que el equipo “no progresa”.

El goleador de la selección inglesa expresó su frustración ante la falta de títulos con el cuadro londinense y no descartó la posibilidad de abandonar la institución buscando cumplir su objetivo de ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

Kane aprovecha la pausa en la Premier League por la pandemia de coronavirus para recuperarse de una lesión de los isquiotibiales y una vez repuesto tendrá tiempo para conocer a fondo lo que pretende el entrenador portugués José Mourinho que arribó al equipo en noviembre del 2019 para reemplazar al argentino Mauricio Pochettino.



Luis Enrique habló de su salida del Barça

Luis Enrique Martínez, actual entrenador de la selección española de fútbol, contó el motivo que lo llevó a dejar el Barcelona en el 2017.

El entrenador español, de 49 años, afirmó que tomó la decisión de cortar la relación al ver terminado un ciclo donde “ya no tenía mucho más que ofrecer”.

El DT no se cierra a la posibilidad de volver a dirigir a la institución catalana. “A cualquiera de los equipos que he entrenado podría volver. De todos los clubes a los que he conducido tengo una relación muy especial con el Barcelona”, dijo.







Con el cuadro blaugrana dejó gratos recuerdos entre los que incluye seis títulos locales, una Champions League, una Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.