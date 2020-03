Suiza demora su liga por el coronavirus

La 24ª jornada del campeonato suizo de fútbol, prevista entre el sábado y el domingo pasado, fue aplazada a una fecha todavía por precisar en el marco de las medidas tomadas para evitar la propagación del coronavirus en el país, anunció la Liga Suiza de Fútbol (SFL). El consejo federal informó que desde ahora todos los eventos que implican a más de 1.000 personas quedan prohibidos hasta el 15 de marzo de 2020 como mínimo. En el Basilea de Suiza militan los paraguayos Omar Alderete y Blas Riveros.



Argentina modificó cantidad de descensos

A una fecha de finalizar la Superliga Argentina, la Asociación del Fútbol Argentino decidió modificar la cantidad de descensos, y pasó de 3 a 2 equipos de forma directa y uno que jugará una promoción con el equipo que viene de la Primera Nacional (segunda división).

Con esta medida el fútbol profesional argentino mantendrá 24 equipos, además se notificó que desde la próxima temporada se jugarán dos campeonatos cortos en lugar de uno largo como lo es la Superliga.



Gerard Piqué disparó contra el Real Madrid

El experimentado defensor Gerard Piqué se fue dolido tras la derrota del Barcelona por 2-0 ante Real Madrid en el clásico, pero entre medio de ese dolor tuvo tiempo para arremeter contra el rival. “El Madrid de la primera parte fue de los peores Madrid que me he encontrado en el Bernabéu”, expresó Piqué.

“Ellos se van crecidos y nosotros tocados, pero no hundidos. Por físico, por confianza o porque el otro equipo está bien. Jugamos contra el segundo, en el Bernabéu y es difícil”, sentenció.