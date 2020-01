Real Madrid y Sevilla abren la Supercopa

En su nuevo formato, hoy se abre la disputa de la Supercopa de España, donde Real Madrid medirá a Sevilla por la primera semifinal desde las 16.00 en el Estadio King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita.

El nuevo formato se realiza con los dos primeros de la Liga en su temporada 2018/2019 y los finalistas de la Copa del Rey del mismo periodo.

Con esto, la segunda semifinal, que se disputará mañana, a la misma hora, será entre Atlético Madrid vs. Barcelona. Para conocer a los dos finalistas que se medirán en el mismo estadio el próximo domingo a las 15.00, en el mismo estadio.



Brasil empieza a armar su equipo Sub 23

Brasil comenzó a montar un equipo netamente ofensivo para el Preolímpico que disputará este mes en Colombia, con un poderoso trío de atacantes y un creativo cuya titularidad se la turnan dos joyas de los clubes más populares del país: Pedrinho (Corinthians) y Reinier (Flamengo).

El técnico de la selección Sub 23 de Brasil, André Jardine, volvió a mostrar sus armas, y su intención de montar un equipo que juegue permanentemente al ataque, en el entrenamiento que comandó ayer en Teresópolis. Brasil no esconde que su objetivo es conquistar el título del Preolímpico para ir a revalidar el oro olímpico de Río 2016.



Oliver Kahn asume como directivo del Bayern

El ex portero internacional Oliver Kahn asumió ayer su cargo como miembro del Consejo Directivo del Bayern Múnich, lo que representa el comienzo de un proceso por el que antiguo meta y capitán del club bávaro reemplazará al Karlheinz Rummenigge al frente de la entidad.

“No nos podemos permitir renunciar al título de la Bundesliga”, dijo Kahn que elogió también la serie de siete ensaladeras consecutivas que ha logrado el Bayern.

“Nuestra serie es increíble. Siete Bundesliga seguidas son para la eternidad. Pero ocho también lo son”, dijo.

Hoy el Bayern Múnich es tercero en la tabla de posiciones de la Bundesliga, con 33 puntos a 4 del líder Leipzig.