América y Monterrey, en la primera finalísima

Tras llegar al tercer lugar del Mundial de Clubes, Rayados de Monterrey con Celso Ortiz recibe desde las 23.30 al América de Bruno Valdez y Richard Sánchez en la primera final del fútbol mexicano.

“No estamos desgastados. Vamos a llegar bien, tranquilos; será una oportunidad única para nosotros”, señaló el argentino Antonio Mohamed, DT de Monterrey.

América, que entró sexto a la fase decisiva del campeonato, remontó tras una derrota en casa para eliminar al campeón, Tigres, por 5-4. Aunque empató 2-2 en la serie de semifinales ante el Morelia, se hizo del boleto a la final por mejor posición en la fase general del campeonato. América apunta a ganar su decimocuarto cetro y ser el máximo ganador en la Liga.



El Boxing Day trae consigo nueve partidos

La Premier League continúa con la tradición del Boxing Day (Día de las Cajas) que se celebra con mucho fútbol tras la Navidad.

Hoy se jugarán nueve de los diez partidos de la fecha 19 en la Premier League con el choque estelar entre el nuevo campeón del mundo, Liverpool, que además es cómodo puntero del torneo, visitando a su escolta Leicester, a partir de las 17.00. Los Reds suman 49 puntos, mientras que los Foxies están con 39 unidades.

En cuanto a los paraguayos, Newcastle de Miguel Almirón visitará a Manchester United y West Ham de Fabián Balbuena también irá de visita ante Crystal Palace, ambos choques desde las 12.00.

Además hoy jugarán: Tottenham vs. Brighton (9.30) y Chelsea vs. Soton (12.00).



Cantona se burla del presente del United

En su saludo de Navidad, el ex delantero francés del Manchester United Eric Cantona se burló de forma dura sobre el presente que lleva el equipo de Old Trafford.

“Manchester United ocupa un lugar especial en mi corazón, pero verlo jugar hoy es como observar a un anciano el amor”, firmado, Eric Cantona. Ídolo en el Manchester United, mandó un mensaje navideño en el que expresó su preocupación por el equipo dirigido por Solskjaer, que se encuentra en la Premier, a 24 puntos del líder Liverpool.





Cantona explicó su comparación con un anciano: “Es que lo intenta con todas tus fuerzas, pero al final del día todos están un poco decepcionados”. Luego en tono burlón aclaró que por anciano no se refería a él.