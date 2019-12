Klopp renovó hasta el 2024 con Liverpool

El entrenador alemán Jürgen Klopp extendió su vínculo con el Liverpool por cuatro años más. Los Reds son actuales campeones de la Champions League y, además, líderes indiscutidos de la Premier.

Liverpool abrirá hoy la fecha 17 recibiendo al Watford desde las 9.30 (por ESPN 2). Además juegan hoy Newcastle, de Almirón, vs. Burnley (12.00) y West Ham, de Balbuena, vs. Soton (14.30).



Barcelona mide a la Sociedad en España

Barcelona, uno de los líderes del fútbol español junto al Real Madrid, visita hoy, a las 12.00, a la Real Sociedad por la jornada 17 de La Liga, en la previa al superclásico. Los culés suman 34 unidades y contarán con equipo mixto para este choque que será televisado por ESPN 2. Además, hoy juegan: Granada vs. Levante (9.00), Athletic Bilbao vs. Eibar (14.30) y Atlético Madrid vs. Osasuna (17.00).



Gattuso debuta y juega la Sampdoria

La Serie A de Italia da hoy el puntapié inicial a la fecha 16 con tres partidos. Sobresale el choque que Nápoli tendrá ante Parma, a las 14.00, con el debut en la banca de su nuevo técnico, Genaro Gattuso. El Nápoli decidió poner a Gattuso en reemplazo de Ancelotti, pese a que este lo metió a octavos de Champions. La Sampdoria, del volante paraguayo Édgar Barreto, visita a Genoa desde las 16.45.