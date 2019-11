Las duras multas de Lampard en Chelsea

El director técnico del Chelsea, Frank Lampard, ha establecido la disciplina al interior del club como una prioridad y para lograrlo impuso un reglamento que destaca por sus fuertes sanciones económicas.

La sanción económica más alta es por llegar tarde al entrenamiento. Los futbolistas del Chelsea que no estén presentes para el inicio del trabajo tienen que pagar más de 25 mil dólares. De manera similar, los jugadores que no estén a la hora programada para las reuniones de equipo serán multados con 642 dólares por cada minuto que se pierdan de la charla técnica.

Los jugadores del cuadro londinense deberán pagar 3.214 dólares si llegan tarde para la salida del equipo en día de partido o si no están presentes para reportar al entrenamiento, según trascendió ayer en redes sociales.



FIFA sanciona de por vida a ex dirigentes

La FIFA decidió inhabilitar de por vida al peruano Manuel Burga y a los argentinos Eduardo Deluca y José Luis Meiszner, ex directivos de la Conmebol, al declararlos culpables de soborno y de violar el Código Ético de la organización.

FIFA recordó que las investigaciones de que fueron objeto los sancionados están relacionadas con su participación en una serie de sobornos dentro de la concesión de los derechos de televisión y mercadotecnia de torneos de la Conmebol (en el caso de Deluca) y la Concacaf (donde se involucraron los otros dos citados) entre 2004 y 2012, así como en 2012 y 2015. Para la Comisión de Ética, Deluca, Meiszner y Manuel Burga violaron el artículo 27 (Cohecho) del Código Ético de la FIFA, por lo que quedan inhabilitados de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol.



Brasil: Sin duda para enfrentar a Argentina

Brasil enfrentará a Argentina el viernes a las 14.00 en Riad, Arabia Saudita, y el técnico Tite ya está pensando en el once que saldrá a la cancha para regresar al triunfo después de cuatro partidos con tres empates y una derrota.

Alisson Becker será el arquero titular. Ya afirmado como uno de los mejores del mundo, el hombre del Liverpool es una pieza clave en la estructura del conjunto verdeamarelo. La defensa estará compuesta por Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Alex Sandro. Casemiro y Arthur se consolidan en el mediocampo. Además, el entrenador paró a Gabriel Jesús, Philippe Coutinho y Rodrygo en tres cuartos de la cancha para acompañar a Roberto Firmino en el ataque. Argentina, por su parte, jugará ante Brasil y está en duda el choque ante Uruguay en Israel, por los problemas políticos del país hebreo.