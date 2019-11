Paraguayos siguen anotando en el mundo

Los goleadores paraguayos no se detienen y siguen sumando tantos en ligas lejanas.

Así lo hizo Pedro Báez, el ex Cerro Porteño e Independiente de Campo Grande, que marcó el primer gol para el Club de Fútbol Universidad de Costa Rica, que goleó 4-1 al Santos Guápiles por la fecha 22 del torneo apertura. Es el segundo tanto de Báez en esta liga.

En Bosnia, Carlos León, defensor ex 3 de Febrero, marcó dos goles para el Celik Zenica que venció 2-1 al Zvijezda. Son sus dos primeros goles en el torneo, su club marcha 9°.



Federación Inglesa no sancionará a Pep

La Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) no sancionará al entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, por sus quejas a los árbitros en el partido que enfrentó a su equipo con el Liverpool. El técnico español se enfadó y gesticuló airadamente después de que no pitaran a favor de su equipo lo que él entendió que eran dos penales claros por mano de jugadores del Liverpool. Una vez acabado el partido, Guardiola se dirigió a los colegiados y les dio las gracias, y añadió un “muchas gracias”.



Francia apabulló a España en el Sub 17

La selección de Francia no tuvo ninguna piedad ante su rival de turno, España, y le propinó un rotundo 6-1 por los cuartos de final del Mundial Sub 17 que se disputa en Brasil. Los goles de la aplastante victoria de Francia fueron obra de Nianzou Kouassi, Nathanael Mbuku, Isaac Lihadji, Timothee Pembelé, Georginio Rutter y Adil Aouchiche, mientras que España, abrió el marcador con Germán Valera. Por el otro lado de la llave, Holanda enfrentará a México que derrotó 1-0 a Corea del Sur.