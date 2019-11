Sassuolo y Bologna abren la jornada

El Bologna, del delantero paraguayo Federico Santander, visita hoy (desde las 16.45) al Sassuolo en la apertura de la fecha 12 de la Seria A, que tiene como único líder a Juventus con 29 unidades.

El equipo del ex Guaraní, que está 13° en la tabla, viene de caer con el escolta Inter (28 puntos) por 2 a 1 y por ello buscará recuperarse ante el Neroverdi, que está 15° con 10 puntos y que viene de igualar ante el Lecce 2-2.

En tanto, mañana se disputarán tres partidos. A las 11.00, Brescia recibe al Torino. A las 14.00, el Inter al Hellas Verona y a las 16.00, Nápoli enfrentará al Genoa, de Tony Sanabria.

El resto de los partidos se disputarán el domingo. El Sampdoria, del paraguayo Édgar Barreto, recibe al Atalanta, a las 11.00. Cagliari vs. Fiorentina, Udinese vs. SPAL, Lazio vs. Lecce, Parma vs. Roma y el derbi de los campeones, Juventus vs. Milán (16.45).



Arranca la 12ª de la Superliga argentina

Estudiantes de La Plata vs. Talleres de Córdoba (desde las 19.00) y Unión de Santa Fe vs. Atlético Tucumán (21.10) serán los encargados de abrir la fecha 12 de la Superliga argentina, que tendrá su plato fuerte mañana, en el Clásico del Sur, entre Lanús y Banfield, desde las 15.30.

El Granate, que suma 25 puntos, buscará ser único dueño de la tabla, ya que comparte el liderazgo con Argentinos Juniors, que también juega mañana ante San Lorenzo, a las 17.45.

Por otro lado, los escoltas, River Plate y Boca Juniors (24 puntos) juegan el domingo. El Millonario recibe a las 11.00 a Rosario Central y el Xeneize a Vélez Sarsfield, a las 20.00.

Mañana también juegan Godoy Cruz vs. Independiente de Avellaneda y el domingo, Central Córdoba vs. Patronato, Aldosivi vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell’s Old Boys vs. Defensa y Justicia, y Racing vs. Huracán.