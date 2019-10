La Albirroja Sub 23 enfrentará a Venezuela

La Selección Paraguaya Sub 23 enfrentará a Venezuela en dos amistosos de preparación de cara al Preolímpico que se disputará en Colombia, en enero del 2020 y que clasificará a dos equipos a los JJOO de Tokio 2020.

Los juegos serán el viernes 15 de noviembre en el estadio Dr. Nicolás Leoz del club Libertad (a las 19.00), y el domingo 17 de noviembre en el Tigo Manuel Ferreira del club Olimpia (18.00).

El plantel nacional se encuentra trabajando en microciclos semanales. Entre los convocados destacan Iván Franco, Mathías Villasanti, Sergio Díaz, Erik López, Hugo Fernández, entre otros.



El Ropero anota pero su equipo pierde

El delantero paraguayo Federico Santander (foto d.) marcó en la derrota del Bolonia ante el Cagliari por 3-2, en la fecha 10 del Calcio Italiano. Santander marcó de penal al minuto 23, completando 60’ en cancha. Su equipo está 10° en el torneo.

Por su parte, el líder del torneo, Juventus, venció 2-1 al Genoa y lidera con 26.

En juego parejo, Cristiano Ronaldo con un polémico penal le dio la victoria a la Vecchia Signora a los 96’. En Genoa, el paraguayo Antonio Sanabria ingresó a los 81’.

A su vez, el ex Cerro Édgar Barreto disputó 46 minutos con la Sampdoria en la derrota ante Lecce 1-2.



Liverpool clasifica en una lluvia de goles

Liverpool superó en penales a Arsenal (5-4) y avanzó a cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra.

En un juego de altas emociones, que se jugó en el Anfield, en tiempo normal Reds y Gunners igualaron 5-5. En penales, Dani Ceballos falló y Curtis Jones sentenció la serie a favor del Liverpool.

Otros marcadores registrados en la ronda: Manchester United superó a Chelsea de visita por 2-1, al igual que Colchester United sobre Crawley Town (3-1) y Leicester frente a Burton Albion (3-1), mientras que de local vencieron: Manchester City 3-1 Southampton, Aston Villa 2-1 Wolves y Everton 2-0 Watford.