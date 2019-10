Messi se retirará en el Barça y no en Newell's

El astro argentino Lionel Messi, quien está suspendido, motivo por el cual no puede jugar con la Selección argentina, aprovechó y tiempo libre y en una extensa entrevista con canal RAC1, dejó en claro que se retirará del fútbol profesional en el Barcelona.

“Mi idea es retirarme en el Barça y quedarme a vivir acá. Siempre soñé jugar allí, vivir el fútbol argentino, que es muy diferente a cualquier parte del mundo, pero hay que pensar más en la familia que en lo que uno quiere", fueron las palabras de Messi.De esta forma, terminó con la ilusión de los fanáticos del Newell’s Old Boys, donde el argentino jugó hasta los 12 años.

Por otro lado, comentó que cuando tuvo inconvenientes con el Fisco, pensó en irse de España. “No por querer dejar el Barça, sino por querer irme de España. Sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más acá”, culminó.



Diez juegos para la clasificación a la Euro 2020

Con un total de 10 juegos se abre hoy la fecha 7 de alas clasificatorias para la Eurocopa 2020, que se celebrará 12 asociaciones del Viejo Continente.

Primeramente, por el Grupo I, el líder Bélgica (18 puntos) mide a San Marino (0), Kazajistán (7) a Chipre (7) y Rusia (15) vs. Escocia (6). Asimismo, por el Grupo C, liderado por Alemania (12) , Bielorrusia (3) vs. Estonia (0) y Holanda (9) vs. Irlanda del Norte (12). En tanto, por el Grupo E, el líder Croacia (10) vs. Hungría (9) y Eslovaquia (9) vs. Gales (6) y finalmente por el Grupo G, el líder Polonia (13) vs. Letonia (0), Macedonia (8) vs. Eslovenia (11) y Austria (10) vs. Israel (8).