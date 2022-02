Corte rechaza revisar la condena del ex comandante policial

La presentación fue hecha por la abogada María Elsa Portillo López, en representación de Alvarenga.

“De las constancias de autos, se advierte que la recurrente, Abg. María Elsa Portillo López, en su escrito ha olvidado mencionar cuál es la resolución en revisión”, dice el fallo de la Corte.

Añade que “de sus dichos, podemos suponer que es contra el A.I. N°317 de fecha 9 de marzo de 2021, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 1, en el cual se resolvió: Ordenar la apertura a juicio oral y público por el hecho punible de enriquecimiento ilícito”.

Finalmente, dice la Corte: “No existiendo sentencia que se encuentra a la fecha firme, siendo por lo tanto objetivamente no impugnable...”. De esta manera, finalmente, rechaza el recurso de revisión porque no se hallan reunidos los presupuestos para el estudio de la revisión. Así, rechaza el pedido de la defensa del ex comandante.

FALLOS. Hay que señalar que el ex comandante de la Policía Francisco Pastor Alvarenga, sí tiene una condena firme, dictada por la Sala Penal de la Corte en octubre del 2021, donde rechazó el recurso de casación que se promovió.

En ese caso, el ex comandante Francisco Alvarenga fue condenado a cuatro años de cárcel, mientras que el coprocesado Roberto Osorio fue penado a ocho años de encierro, por el negociado de los combustibles de la institución.

La revisión fue presentada en este caso, según la carátula del expediente, aunque la defensora se equivocó al no señalar la sentencia que fue recurrida.

En el caso, el 18 de diciembre de 2018, las juezas Mesalina Fernández, Alba González y Gloria Hermosa condenaron a los ex policías por el negociado con los combustibles, lo que dejó un perjuicio patrimonial de G. 1.159.242.000.

Alvarenga aún debe enfrentar juicio oral por presunto enriquecimiento ilícito, junto con su esposa Mirtha Evelina Rotela.



La defensa del ex comandante de la Policía Francisco Alvarenga planteó recurso de revisión, pero no especificó cuál resolución era la atacada, por lo que, al final, fue rechazada por la Sala Penal.