Corte anula condena a Sergio Escobar, ex titular de Petropar

El 1 de setiembre de 2016, el ex presidente de Petropar fue condenado a tres años de cárcel por el citado delito. Esto fue ratificado luego en Apelación.

Según la acusación, Escobar, cuando era titular de Petropar, en el 2011 no cumplió con el plan de gestión ambiental, cronograma de obras y mitigación del daño, por la recepción, tratamiento y procesamiento de combustibles.

Ramírez Candia, preopinante, votó por anular la sentencia de Apelación porque no respondió al pedido de la defensa sobre la falta de análisis para aplicar la pena. Además, anuló la pena aplicada y dice que el Tribunal debe analizar si la conducta es o no delito y, en su caso, aplicarle una pena o no. El ministro Fretes se adhirió al voto.

Por su parte, Carolina Llanes votó por la extinción de la acción y el sobreseimiento, porque se cumplió el plazo máximo para dictar un fallo.