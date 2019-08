Copa: Se metió en cuartos con una advertencia: Debe mejorar muchísimo

Caló hondo en el Decano y en el Albinegro la frustración de no poder continuar en la competencia. Miguel Brunotte, tesorero de Olimpia, calificó como un fracaso la gestión de la escuadra dirigida por Garnero atendiendo el plan económico encarado para el futuro. En Tuyucuá, la situación de Chamot está muy comprometida puesto que su equipo cayó por goleada de local ante Gremio, tras soportar también un duro revés en el partido de ida. La diferencia entre los blanco y negro es que el Franjeado ya aseguró su participación en la próxima edición de la Libertadores y le permite mirar con mayor optimismo el propio certamen interno.Los beneficios económicos de la Conmebol también son muy bien considerados para todo presupuesto en carpeta y estos golpes administrativos tienen su consecuencia. Lastimó en Para Uno no jugar con Boca, eran 1.200.000 dólares de local más la recaudación que iba a ser altísima. Por eso, el mencionado dirigente franjeado transmitió el efecto que genera dejar de participar por este año de forma internacional. La segunda plaza de clasificación directa a la Libertadores la disputarán en este segundo semestre, así como se presenta el panorama, Cerro y Libertad, que van por el título o por el mayor puntaje en el acumulativo en caso que Olimpia logre el tetra. Mérito bien ganado

River se metió en cuartos de final al dejar en camino a Cruzeiro, aguardando ahora enfrentar a Cerro el 22 de agosto en el Monumental de Núñez y el 29 en la Olla. El club millonario argentino incorporó recientemente al chileno Paulo Díaz, que será su principal novedad en esta etapa copera. Marcelo Gallardo insistió en su contratación por las deserciones de Maidana a México y Camilo Mayada. A esto se le suma la ida del propio Moreira, que aunque no tuvo mucha participación, el zaguero paraguayo siempre estaba a la orden. Robert Rojas, en tanto, es pieza fundamental en el engranaje del DT argentino.

Cerro Porteño se muestra cauto y toma todas las precauciones por el rival que se le viene. Russo fue consciente de que tuvo dos etapas contra San Lorenzo, al igual que su dirigencia y el público. El miércoles pasado el primer tiempo en la Olla fue pésimo, se repuso en la complementaria por empuje y dejadez del rival, donde fue clave Óscar Ruiz. Para lo que viene la producción azulgrana debe ser superior y asumir que el actual campeón de la Copa Libertadores es uno de los más fuertes del continente. Cerro todavía no da garantías pese a su envidiable clasificación a cuartos. Necesita elevar su nivel de juego y en especial por enfrentar a un adversario que está muy bien estructurado. Un brasileño será finalista

De acuerdo al programa de cuartos de final, indefectiblemente un equipo de Brasil jugará la final atendiendo esta programación: martes 20 Gremio – Palmeiras en Porto Alegre y al día siguiente Flamengo – Inter en Río de Janeiro, esto en partidos de ida. Las vueltas están marcadas para el 27 y 28 de este mes.

En la otra serie, Boca – Liga de Quito, River y Cerro, siendo el equipo paraguayo el único de los ocho que aún no logró el título.Boca tiene 6 Libertadores, River 4, Gremio 3, Inter 2, Flamengo, Palmeiras y Liga 1. Leve sanciónLionel Messi, pese a sus fuertes declaraciones y pedido de disculpas luego de la Copa América, fue sancionado más políticamente que otra cosa. El astro cuenta con tres meses de suspensión (no podrá jugar partidos de fecha FIFA en lo que resta del año) y una multa económica de 50.000 dólares. Messi estará habilitado para el arranque en marzo de la clasificatoria para Qatar, salvo el primer partido por su expulsión ante Chile. El argentino la sacó barata y está claro que es un intocable.¡Benigna la sanción! ¿o se tiene alguna duda? Inspección en la OllaEl viernes pasado visitaron el monumental estadio azulgrana Michael Sánchez, director de competiciones, Bernardino Caballero, jefe de seguridad de la APF, el comisario Eliseo Gaona, jefe de eventos deportivos de la Policía, en compañía de Ramón Lezcano, oficial de seguridad de Cerro.La idea es tener una amplia visión de la ubicación de los hinchas de Olimpia que podrán contar con 5.000 lugares entre la platea Pettengil y las graderías Novena. También se hizo un estudio de fondo de todo el trayecto de los hinchas de Olimpia hasta la sede del juego de ida como de vuelta. La tarea no es fácil, por eso se llevará un minucioso estudio del plan a ejecutarse para seguridad del espectáculo que se disputará el 18 de agosto.