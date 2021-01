Convocan a mítines por nombramiento de González en Itaipú

“El objetivo es repudiar la traición a la patria del gobierno de Mario Abdo Benítez y su equipo, designando a Federico González como titular de Itaipú ante la inminente renegociación del Tratado”, señalan.

A través de un comunicado, la organización política instó a la ciudadanía en general a defender la soberanía y luchar por un “Gobierno de Emergencia Nacional”, en alusión a la futura negociación pendiente con el Gobierno de Brasil sobre la hidroeléctrica binacional.

“El gobierno de Mario Abdo Benítez es entreguista porque una vez más intenta doblar las rodillas ante Brasil sobre este tema y porque no tiene la capacidad política de plantear y pelear por los intereses del país... Vendepatria, porque no defiende con valentía y coherencia los patrimonios de la patria, porque no pelea por la soberanía del Paraguay, porque no tiene la práctica de luchar por este bien tan preciado que es la energía producida sin cesar por la hidroeléctrica Itaipú”, indican.

Por último, señalan que si existiere espíritu y práctica patriótica, se deberían implementar políticas que beneficien los intereses del país, del pueblo y de la nación.

“La energía que genera la represa de Itaipú debería servir como palanca de desarrollo del Paraguay, se deberían implementar políticas de soberanía hidroeléctrica, venta de la energía a precio justo, entre otras”, dicen.