Contralor se reunió con Santander para hacer auditorías

Así también, el contralor habló sobre el proyecto que tiene el ministro Gustavo Santander de realizar un examen de correspondencia para jueces y fiscales para ser confirmados.

Señaló que necesitan también el acceso directo a los Registros Públicos y al del Registro del Automotor, y que incluso si era necesario, desarrollar un software para poder realizar estos trabajos.

Dijo que fue convocado por el ministro Santander. Alegó que este le dijo que debía tener convicción de que se debían levantar las trabas para que la CGR realice las auditorías a las instituciones públicas.

Recalcó que si los funcionarios se renovaban cada cinco años, serían miles de controles tanto de jueces como de fiscales.

Con respecto al desistimiento de la acción de inconstitucionalidad por parte del fiscal general, Emiliano Rolón, manifestó que a partir del próximo lunes, luego de la Semana Santa, un equipo de la Contraloría se iba a instalar en el Ministerio Público para iniciar los trabajos.

Sobre las demás instituciones, se le consultó con respecto al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que aún tenía un fallo de la Corte al respecto, alegó que ya habían hablado con el presidente del TSJE, para permitirles realizar su trabajo.

Benítez alegó que en realidad, las resoluciones de la Corte, que aclaró no comparte, dicen que la Contraloría y el Tribunal de Cuentas se complementan en las funciones, pero que esto no tendría que impedir el trabajo de la CGR.

Sin embargo, eso no es así, alegó, ya que el Tribunal de Cuentas tendría que exigir entonces una auditoría previa de la CGR, pero no lo hace. Es más, pidieron intervenir en los juicios de rendiciones de cuentas, y no se les permitió.