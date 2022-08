Continúa polémica en Senado por las tierras en Ka’a Poty

“Hemos invitado a la familia Torras, la gente que fue atacada por algunos miembros de la comunidad, no todos. Están hoy en prisión sujetos a juicio”, indicó el luguista Miguel Rodríguez.

“Hemos clarificado que nosotros no somos violentos, que no fue esta comisión la que les llevó ahí, que lo mejor es que continúen los juicios de mensura judicial y reivindicación de títulos”, dijo.

“Siempre incidentando, diciendo mentiras”, volvió a increpar el parlamentario.

La senadora Georgia Arrúa, de Patria Querida, refirió que no se pudo aclarar nada. “Por lo menos tenemos un compromiso de que se va a evitar tener nuevos conflictos. Desde el momento en que la comunidad ya no va a retornar a la zona, podemos tener la certeza que no vamos a tener nuevo conflicto”, dijo.

Además, indicó que las oenegés que alentaron de cierta forma esta situación supuestamente desaparecieron.