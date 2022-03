Construirán viviendas económicas para los pobladores de Bella Vista

Los interesados en acceder a las viviendas deben reunir ciertos requisitos e inscribirse entre hoy, martes, y el miércoles en el Polideportivo Municipal de la ciudad, donde funcionarios municipales y del MUVH estarán recibiendo las solicitudes. Entre los requisitos se exige no tener vivienda propia, no contar con vehículo a su nombre, no poseer propiedad y que su ingreso mensual no sea superior al salario mínimo.

“Mediante gestiones que venimos realizando ante el Ministerio de la Vivienda, ahora acaban de confirmarnos la adjudicación para la construcción de 89 viviendas para gente de escasos recursos del distrito, hecho que nos pone contentos porque tenemos muchas personas que necesitan acceder a la casa propia”, dijo el intendente de Bella Vista, Euclides de Godois. Señaló que tras la inscripción de los interesados, rápidamente se hará una selección de los futuros beneficiarios y de manera inmediata una empresa comenzará a construir las casas. “Hemos insistido con el MUVH y felizmente tenemos la respuesta. Por eso ahora rápidamente ya se realizó el fraccionamiento de 89 terrenos en una tierra municipal en el barrio María Auxiliadora”, manifestó el intendente.

Una empresa tercerizada será la encargada de la obra y, según dijo Cesarina Barreto de Enciso, del Ministerio de la Vivienda, dicha compañía debe contratar albañiles del distrito para llevar a cabo la construcción, como una forma de brindar fuente de trabajo a los constructores de Bella Vista.