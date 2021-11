Constatan una millonaria deuda en Comuna de Mallorquín

El nuevo intendente municipal, Elvio Coronel, tiene fe a pesar de los datos adversos de que la Comuna comenzará a recaudar, ya que muchos habían dejado de aportar esperando una nueva administración. La institución no tiene teléfono de línea baja ni insumos actualmente, además de las deudas impagas, entre ellas dietas de concejales.

“Creo que vamos a comenzar a recaudar, porque mucha gente no pagó sus impuestos esperando una nueva administración. Esa es la esperanza que tenemos. Ahora mismo no se puede hacer registro ni habilitación, porque no hay insumos. El teléfono de línea baja está cortado, el edificio gotea y hay una deuda de más de G. 200 millones a la ANDE”, afirmó Coronel. Son apenas algunas de las deficiencias que su equipo de transición ya confirmó durante el corte administrativo iniciado hace 2 días, en la Comuna de Juan León Mallorquín.

“De tantas irregularidades que tenemos, no hay todavía un estimativo. Recibimos con muchas deudas, que superan los mil millones, puede ser muchísimo más. Muchos concejales salientes no cobraron sus dietas, según manifestaron”, siguió relatando.

“De las maquinarias agrícolas solo funciona la motoniveladora, mientras que una retroexcavadora y un tractor agrícola están desmantelados en un taller. Los muebles adquiridos para las instituciones educativas fueron devueltos porque no cumplían las condiciones, ahora debemos buscar nosotros una solución a eso. Tenemos muchísimo trabajo, pero asumimos el desafío a sabiendas de que nos encontraríamos con esto”, agregó.

La Municipalidad estuvo bajo administración del liberal Mario Noguera durante dos periodos. En su reemplazo, había asumido Gustavo Benítez, ya que se volvió a postular y perdió contra Coronel. E. M.