Conmebol suspendió competiciones

A nivel de clubes, la organización continental posterga los siguientes torneos: Copa Libertadores de futsalFIFA femenino y Masculino que debían de cumplirse en Uruguay y Bolivia y la Libertadores de fútbol de playa de Argentina.

A nivel de selecciones los certámenes aplazados son: Sudamericanos Sub 20 de futsalFIFA masculino y femenino Sub 20 (Paraguay y Perú respectivamente), futsalFIFA Sub 17 (Perú) y Copa América de fútbol de playa (Brasil).

Los campeonatos que si se celebrarán son la Libertadores de fútbol femenino (Chile, mes a confirmar) y los Sudamericanos femeninos Sub 17 y Sub 20 (en Argentina y Uruguay en los meses de octubre y noviembre).