Conmebol designa árbitros para la 3ª fecha de la Copa

Al otro día, miércoles 27, en La Nueva Olla, en juego marcado para las 20:00, el colombiano Wilmar Roldán será el encargado de impartir justicia en Cerro Porteño-Peñarol por el Grupo G, con asistencia de sus compatriotas Alexander Guzmán y Wilmar Navarro.

Finalmente, Olimpia, el 28 de abril, en el Defensores desde las 20:00, enfrenta a Colón: Dirige Jesús Valenzuela; líneas Jorge Urrego y Lubin Torrealba, en una terna venezolana.

Otros juegos. El martes 26 en Sucre, el chileno Nicolás Gamboa arbitrará Independiente Petrolero de Bolivia contra Deportivo Táchira, a las 18:16.

El mismo día, pero a las 19:15, juegan Vélez Sarsfield y Nacional de Montevideo. Pitará Éber Aquino, en una terna paraguaya que incluye a José Cuevas y Carlos Benítez.

A la misma hora, Estudiantes de La Plata y Bragantino; juez Kevin Ortega, de Perú.

Corinthians vs. Boca Juniors será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte. Talleres y Sporting Cristal será dirigido por el paraguayo Mario Díaz de Vivar (ambos a las 21:30). Por la Sudamericana: Gral. Caballero vs. Ceará: Jhon Hiniestroza, de Colombia (el 26 de abril), y Guaireña vs. 9 de Octubre, Cristian Ferreira de Uruguay (el 27).