Confirman transmisión aérea

“Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y, por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse”, declaró Benedetta Allegranzi, funcionaria de la OMS.

“La posibilidad de una transmisión por vía aérea en lugares públicos, especialmente llenos de gente, no puede excluirse. No obstante, se tienen que reunir las pruebas e interpretarlas”, prosiguió Allegranzi. La responsable aconsejó “una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física”. “Cuando no es posible, aconsejamos el uso de mascarilla”, citó.

El lunes, un grupo de 239 científicos internacionales urgió a la OMS y la comunidad médica internacional a “reconocer la posible transmisión aérea del Covid-19”, en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases de Oxford. La OMS, ya criticada por tardar en aconsejar el uso de máscaras, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del coronavirus, que ya mató a más de 535.000 personas en seis meses. AFP