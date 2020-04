Confirman séptima víctima fatal del Covid-19 y 12 nuevos positivos

Pais Entrevista a Guillermo Sequera Director general de vigilancia de la salud. Photo by Andres Catalan

“Informe #COVID19: hoy procesamos 248 muestras, 12 dieron positivo: 1 del exterior y 11 relacionados a casos confirmados. Tristemente, 1 nuevo fallecimiento. 3 internados, 1 en terapia y el resto en aislamiento domiciliario. Total confirmados: 159. #QuedateEnCasa”, informó en su tuit diario el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.

El séptimo fallecido era oriundo de Arroyos y Esteros (Cordillera), estaba internado en el Hospital de Clínicas con un cuadro de aparente neumonía. Antes de su deceso le hicieron un test que dio negativo al Covid-19.

Tras su muerte se le hizo otra prueba para reconfirmar, lo llevaron a su localidad, donde lo velaron y lo enterraron siguiendo el protocolo sanitario, en un cajón herméticamente cerrado y sin aglomeraciones, según el fiscal Marcelo Escobar. Ayer se confirmó que la segunda prueba de la víctima dio positivo al coronavirus. El agente del Ministerio Público explicó que identificaron a todas las personas que estuvieron en el sepelio y guardan cuarentena preventiva.

Extensión

El presidente de la República Mario Abdo anunció que desde mañana vuelve la cuarentena total. La medida se pondrá en vigencia nuevamente, pues no llegaron al país más insumos para la protección del personal de salud.

Reducción

Las medidas de aislamiento social están dando buenos resultados, señaló el responsable de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera. La fuerza de contagio de la enfermedad se redujo en la zona de Asunción, indicó.

“Hay una reducción en la fuerza de contagio de la enfermedad; antes rondaba el 2,5%; es decir, contagiabas a dos, tres, y ahora hay una reducción al 1,3%”, detalló. Los testeos se hacen a personas con mayor posibilidad de arrojar un resultado positivo (ver info). Aunque existe el riesgo de que asintomáticos puedan estar contagiando el virus, lo ideal es realizar el muestreo en el quinto día de síntomas.

Recordó además que si se tuvo contacto con un positivo y aunque no se desarrollen síntomas, esa persona debe realizar la cuarentena. “Si empezamos a realizar las pruebas en asintomáticos, lo más probable que solo hallemos positivos en el 1%”, explicó.

El próximo fin de semana llegará al país un lote importante de test rápidos, de procedencia coreana, anunció Sequera. “Con esto podremos llevar a cabo intervenciones en terreno y hacer un mapeo para conocer la prevalencia de la enfermedad en lugares donde hasta el momento no se registran casos del virus”, explicó.

Que no te nublen los números, que no te ilusionen las tendencias. Falta mucho y no es que sea pesimista.



Guillermo Sequera,

director de Vigilancia de la Salud.







Las muestras tomadas en el día reflejan contagio de hace 12 días

Cuando las autoridades sanitarias dicen que las muestras analizadas son el reflejo de hace 12 o más días, se refieren al momento del contagio y no a la toma y procesamiento de muestras, que sí se hacen en el día en el 99% de los casos.

Esta fue aclaración que difundió el viceministro de Salud, Julio Rolón Vicioso, desde su cuenta de Facebook, en respuesta a la interpretación errónea que hizo el ex diputado Óscar Tuma en redes.

El viceministro explicó que el período de incubación del Covid-19 es de 2 a 14 días. La aparición de los síntomas, en un 85% al 7º día, puede ser antes o después. En este sentido, la toma de muestra al 5º día de la aparición de los síntomas porque antes no sirve.

Por otro parte, las muestras se procesan en el mismo día de la toma de muestra (excepcionalmente 1 o 2 días después) y los resultados se leen en el mismo día y lo anuncia el ministro de salud, Julio Mazzoleni.

“Las muestras se toman al 5º día de la aparición de los síntomas que será el día 12 del contagio. Ese día de toma de muestra se lee el resultado y a lo que se refirió el Dr. Guillermo Sequera fue a que el resultado no es de una infección de ese día sino de alguien que como mínimo tuvo que haberse contagiado hace 12 días”, señaló Vicioso.

El ex diputado de la ANR, Óscar Tuma, fue el centro de una polémica en redes sociales por interpretar erróneamente la afirmación de las autoridades sanitarias: “Al decir el ministro hoy procesamos tantas muestras, se refiere a los resultados de muestras tomadas semanas atrás, que arrojaron positivo hoy. Y bueno debemos saber en qué fecha se tomaron esas muestras, porqué hubieron días que los ciudadanos se relajaron más que otros”. “Porqué la realidad que hoy pensamos que tenemos no es así, y flexibilizar la cuarentena sin llegar a procesar 500 o 700 muestras podría ser terrible”.

En la noche de ayer, Tuma pidió disculpas al ministro de Salud. “Todos estamos expuestos a los errores y todos los cometemos, lo importante es asumirlos y pedir las disculpas”.