Confirman salida del DT

Luis Cáceres, presidente del club señaló a través de una conferencia de prensa que le molestó a Jacquet que la dirigencia no contrató a jugadores de su preferencia. Si bien Cáceres no quiso dar detalles de los motivos de la molestia de Jacquet, finalmente dijo a otros medios que fue no haber contratado a Dionicio Pérez en su momento, ya que contactaron tarde con él, luego de que ya se haya comprometido con River.

El anuncio de la salida de Jacquet del plantel de Guaireña se realizó a través de una conferencia de prensa.

Pesar. Troadio Duarte, en contacto con Fútbol a lo Grande, confirmó que le dolió la salida de Jacquet. “Yo pedí por Mario y lastimosamente no se dio y a empezar como debió ser”, apuntó el DT que viene trabajando hace tres años en el club.

Además confirmó a Víctor Hugo Cabrera como asistente técnico.