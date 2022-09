Confirman otro caso de viruela del mono

La persona, un paciente paraguayo, se encuentra estable y con tratamiento ambulatorio desde su hogar.

Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud se realiza el seguimiento del paciente.

La pesquisa epidemiológica abarca también su entorno y los contactos en el país, para monitorear posibles nuevas sospechas de la enfermedad.

Este nuevo caso presenta una particularidad a diferencia del primer infectado, señaló el doctor Guillermo Sequera, responsable de Vigilancia de la Salud.

“La particularidad que tiene este caso en comparación al primero, es que esta persona no viajó. Esto nos obliga a buscar la fuente de contacto de manera precisa”, refirió.

Sospecha. El cuadro eleva la sospecha de que el virus no solo está afuera, sino que ya se mueve dentro del país. “Si es que se contagió en la comunidad, quiere decir que tenemos circulación comunitaria y no podemos captar bien”, expresó en conversación con Monumental AM.

El estudio de los contactos se está realizando desde el miércoles, especificó. Destacó la predisposición del paciente para esta tarea.

Salud estableció los pasos a seguir, se conversará con las personas que tuvieron un alto riesgo de exposición, que fueron contactos y que podrían estar en riesgo.

“Estamos ante una persona que conoce la enfermedad, que tuvo la precaución de hacerse el test y que él mismo solicitó”.

El responsable de Vigilancia de la Salud instó a no minimizar las lesiones que aparecen en la piel.

Más aún si estas están acompañadas de fiebre y otros síntomas que despierten sospechas de padecer esta viruela.

Actualmente en el país se descartaron 45 casos de viruela del mono. El primer infectado se confirmó el 25 de agosto. Se trataba de un hombre adulto de entre los 30 y 35 años. Dicha persona estuvo dos semanas en Brasil. En América, el país vecino es el que cuenta con más infectados.

La persona siguió los tratamientos con el aislamiento correspondiente y fue dada de alta hace poco más de dos semanas, informaron desde el Ministerio de Salud.

El periodo de incubación de la enfermedad suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. Los síntomas tienen una duración de entre 14 y 21 días.