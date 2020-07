Confirman dos muertes más y que riesgo de contagio está creciendo

Desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, esta semana se está volviendo la más crítica con un promedio de un caso fatal por día y el riesgo mucho mayor de contagio del SARS Cov-2 con relación a meses atrás, debido a la explosión de casos sin nexo en las diferentes ciudades.

Esto último, habla de una circulación comunitaria del virus, pero aún así el ritmo de contagio es “digerible” para el sistema sanitario, según el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

Además de los fallecimientos, el ministro de Salud Julio Mazzoleni informó que detectaron 39 nuevos casos positivos de Covid-19 en 1.374 pruebas, 30 fueron por contactos (13 relacionados al penal), 2 del exterior y 7 sin nexo en Asunción (3), Pedro Juan Caballero (2), Ciudad del Este e Itá.

También hay 30 pacientes internados, 3 en Unidad de Terapia Intensiva. 13 recuperados, sumando 1.102. Total de confirmados: 2260.

Muertes

La mujer de 78 años, de Lambaré, falleció en el Hospital Geriátrico del Instituto de Previsión Social. Ingresó directo a terapia con un cuadro de neumonía de 5 días de evolución. Era hipertensa, tenía una fibrosis pulmonar y problemas renales, según Salud Pública.

Por otra parte, la fallecida de 18 años -la víctima más joven de la enfermedad junto al intendente de Azotey (41)- es de ciudad del Este, tuvo complicaciones por diabetes de tipo 1. Falleció tras 72 horas de terapia en el Instituto de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram). Era una jornada que debía ser de victoria tras dar de alta a un adulto mayor de 82 años, con varias comorbilidades, que superó la enfermedad tras dos semanas de internación.

“A pesar de todo el esfuerzo, la progresión de la falla múltiple de órganos hizo que la joven fallezca”, lamentó el director del Ineram, Dr. Felipe González, en contacto con Monumental 1080 AM.

Sobre el paciente de 82 años que ayer volvió a su entorno familiar, el Dr. González señaló que esto demuestra que se puede salvar la vida de una persona de riesgo por Covid-19, teniendo un sistema sanitario que permita encarar cada uno de los casos de forma adecuada y a tiempo, pero que no se puede hacer mucho cuando el paciente llega tarde y muy grave.

El paciente de 82 años fue derivado al Ineram al momento de dar positivo al Covid-19. “Inmediatamente le pedimos al director del hospital que lo remita aquí, que no demore, por el alto riesgo que tienen las personas de tercera edad”.

Sobre el caso de las víctimas fatales jóvenes, dijo que esto viene a reforzar lo que se viene diciendo todos los días, que el virus afecta incluso a los jóvenes, que este sector de la población no está fuera del circuito de contagio del nuevo coronavirus.

Costo

El Dr. Felipe González explicó que la inversión promedio que requiere un paciente grave con Covid-19 que se recupera, podría llegar a los USD 100.000. Puso como ejemplo que el paciente chileno que estuvo internado en Terapia Intensiva en el Ineram y que fue dado de alta, significó un gasto de USD 86.000. Lo mismo con el compatriota atendido en Chile al que le llegó una cuenta de USD 100.000.

Consultas

El Dr. Guillermo Sequera, pidió a la población, sobre todo a aquellos con enfermedades crónicas, acudir a la consulta temprana ante síntomas respiratorios. “Una persona con obesidad, que padece hipertensión o diabetes, o presenta problemas pulmonares o cardiovasculares no puede perder el tiempo para recibir atención médica”, aseguró.

Señaló que, generalmente, la persona con el virus manifiesta los síntomas y lo minimiza, y al cabo de 7 u 8 días el cuadro comienza a complicarse, “le falta aire y recién allí acude al hospital. Eso es tarde. Hay que consultar lo antes posible”, insistió.

Embed

Las cifras

2.260 casos positivos de Covid-19 reporta el Ministerio de Salud desde el inicio de la pandemia en el país.

1.139 casos de Covid-19 están activos, la mayoría en el Departamento de Alto Paraná.

1.102 pacientes superaron la enfermedad en lo que va de la pandemia del nuevo coronavirus en Paraguay.





La juventud piensa que está fuera del circuito de esta enfermedad. Si bien la mayoría presenta síntomas menores, en un porcentaje la afección se comporta de manera diferente. Dr. Felipe González, director del Ineram.



No hay que perder tiempo para acudir a la consulta médica, sobre todo si los síntomas son sostenidos y más aún si hay enfermedad de base. Dr. Guillermo Sequera director de Vigilancia de la Salud

Paciente de 82 años de Ineram vence al Covid

En Raúl Arsenio Oviedo, localidad de Caaguazú, fue un día de celebración de la vida. La comunidad recibió ayer a don Martiniano Gómez Bogado, quien con 82 años fue afectado por el coronavirus.

A 300 kilómetros de su hogar, Don Martiniano estuvo internado en el Ineram durante 15 días. Consideró ese tiempo como una eternidad. Apenas ayer recibió el alta, volvió a su patria chica, donde sus amigos, vecinos y familiares le dieron la bienvenida como a un héroe.

Siempre respetando la distancia preventiva y otras medidas, recibió las muestras de cariño y aprecio de parte de sus seres queridos, al calor del afecto y del hogar.

Gómez Bogado comentó que fue atendido de la mejor forma por profesionales del Ineram. “Me trataron como a un padre”, refirió haciendo alusión al trato de médicos, enfermeras y funcionarios del centro de referencia para la atención de pacientes con Covid. La Municipalidad local se comprometió en ayudar a don Martiniano con productos básicos de la canasta familiar.

El homenaje para el ahora ex paciente del Ineram no resulta para nada exagerado, considerando que debido a su edad se encuentra en el grupo de riesgo para quienes están expuestos a la enfermedad.

Por tal motivo, la batalla ganada por Martiniano resulta una esperanza para todas las personas que en su condición se encuentran luchando contra el virus que ha puesto en crisis al mundo entero. La victoria de don Martiniano no solo resulta ser un logro para el esfuerzo que el personal de salud da cada día en la pandemia. También es un resonante triunfo de la vida misma. RF