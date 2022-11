Cones minimiza grieta con el MEC por mandatos fenecidos

Velázquez echó por tierra la posibilidad de que el MEC deje el Cones. A la vez, minimizó las declaraciones formuladas por Rodas, quien públicamente hizo saber la postura contraria que tiene el Ministerio y dejó constancia en acta –en la sesión ordinaria del 10 de noviembre– que no avalaba ninguna de las resoluciones que tomó el pleno por carecer de “validez y legalidad”.

Ahora bien, según el titular del Cones, no existe tal cosa debido a que la medida cautelar que frenó la elección de nuevas autoridades y la conformación del CE contempla de por sí una “restricción de no innovar”. Por lo que, ajustado a derecho, ellos –o él– interpretan que deben continuar tal como están; caso contrario, incluso, “estaríamos desacatando una orden judicial”, tiró.

Para el padre Narciso, además, a la luz de que la medida cautelar fue presentada “antes de las elecciones” de autoridades del Cones, la continuidad de los miembros del CE no se aplica a la figura de la “reconducción tácita”. Sino, antes bien, ellos prosiguen en el cargo puesto que están a las resultas de lo que se resuelva en la Justicia Electoral; sin perjuicio de lo que decidan en las reuniones plenarias ni que pierdan legalidad las resoluciones que se tomen.

“El mandato del Consejo Ejecutivo no ha fenecido porque la medida cautelar llegó antes del vencimiento del mandato”, expuso.

Criterio cautelar. Narciso explicó que la medida cautelar se presentó en protesta a que no fueron convocados para la elección de representante estudiantil de universidades públicas y privadas ante el órgano rector. Pero lo que aclara es que no estaba en disputa el cargo de representante estudiantil de las instituciones privadas, cuyos integrantes –tanto titulares como suplentes– están con mandato vigente; sino que la vacancia en juego era la representatividad universitaria de entidades públicas, incluso solo de la suplencia.

De igual modo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) hizo lugar al amparo promovido por María Auxiliadora Núñez Méndez, alumna de la Universidad de San Lorenzo (Unisal).

“Lo que hace el juez es instalar la medida de no innovar de acuerdo a esta circunstancia. Y no innovar significa permanecer en el modo porque el Consejo Ejecutivo y en mi caso el presidente, en particular, es el que le da la representación en actos y convocatorias oficiales al Cones”, lanzó a su favor.