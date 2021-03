Conductora se tragó Escalinata y la Muni no halla solución

Tras la aparatosa caída de un automóvil en la Escalinata de Antequera de la ciudad de Asunción en la noche del viernes, ediles de la Comuna asuncena aún no saben qué solución brindaran para que no ocurran otros hechos similares.

El inverosímil accidente ocurrió sobre las calles Tacuary y Manuel Domínguez, en la denominada Escalinata. Jésica Moreira iba al mando de un automóvil, acompañada de un amigo. Ambos estaban en un cumpleaños y al salir ella marcó el GPS con rumbo a Villa Elisa, Departamento Central.

El infortunio estaba cerca, porque aparentemente el GPS tuvo un error y los condujo a la Escalinata de Antequera donde continuaron derecho, y por la falta de señalización y vallas de protección, terminaron cayendo desde lo alto.

Afortunadamente los ocupantes del vehículo resultaron con lesiones leves. El rodado quedó con daños materiales.

La conductora relató: “El GPS te tira como si fuera que podés pasar derecho; no hay ninguna señalización. Vinimos derecho con mi amigo y volcamos. El GPS tira como si fuera una calle; realmente frené, pero no lo suficiente para no volcar”, manifestó.

Desde la Muni. El arquitecto Nicolás Chaparro, director del Departamento de Proyectos Urbanos de la Municipalidad de Asunción, en contacto con nuestro medio señaló que, en este momento no saben qué solución le darán a esa zona de la Escalinata.

Dijo que se sentarán desde el lunes a analizar alguna solución adecuada con la unidad de Patrimonio Histórico de la Comuna asuncena.

“Como ya intervenimos anteriormente una de las alternativas es entregar para restauración y reparación a los alumnos de la Escuela Taller, dependiente de la Municipalidad de Asunción”, comentó Chaparro.