Condiciones del clima propician las plagas en los cultivos de Alto Paraná  

Las constantes jornadas lluviosas registradas entre los meses de mayo y gran generaron un ambiente de mucha humedad, condición que facilitó la aparición de plagas como babosas y caracoles que están causando estragos en los cultivos, principalmente de locotes, en la comunidad El Triunfo, ubicada en el kilómetro 34, distrito de Minga Guazú, Alto Paraná.

Tras la publicación de la situación planteada en la finca del productor hortigranjero Teodoro Galeano, un equipo técnico de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este se constituyó en el lugar para observar in situ la situación, donde tomaron muestras para su estudio y se espera que para esta semana se tengan las recomendaciones adecuadas para hacer frente al problema de manera exitosa.

La ingeniera Lucía Ríos, técnica responsable del laboratorio de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ingeniería Agronómica, explicó que la casa de estudio tiene como objetivo principal transmitir sus conocimientos y acompañar a los productores locales. “Como es una zona productiva, ofrecemos nuestros servicios también. La facultad cuenta con varios laboratorios de suelo, de agua, de sanidad y de semillas, que están siempre ofreciendo servicios a los productores y también hacemos este tipo de trabajo de ir a acompañar, ver in situ la problemática que ellos tienen. También tenemos laboratorio de entomología. Siempre brindamos servicios como técnicos y docentes”.

La ingeniera Felicita Fernández, quien también participó del encuentro con los agricultores del kilómetro 34, refirió que verificaron la finca del productor Galeano, quien denunció la situación la semana pasada. Señaló que están preparando las conclusiones del estudio realizado a la finca visitada y en breve se darán a conocer los resultados.

LOCOTES. “Encontramos realmente que el caracol estaba haciendo daños, principalmente en los locotes y en lechuga un poco menos. Hicimos el relevamiento de datos y ahora estamos trabajando con un grupo de pasantes para identificar y dar posteriormente la recomendación”, indicó.

Refirió que las enfermedades y plagas de este tipo dependen mucho de las condiciones climáticas. “Ocurre que llovió mucho y a lo mejor el hospedero del caracol se pudrió. No tienen más árbol que comer. Entonces se traslada a la huerta, como allí hay muchas hojas verdes, plantas bien preparadas, desarrolladas”.

Mencionó que, en el caso de la lechuga, en el estadio en que se encuentra, lista para consumir, ya no se pueden utilizar venenos o productos químicos. Pero cree que, con las condiciones climáticas actuales, que no registran más lluvias, irá desapareciendo. Insiste en que la humedad es propicia para la aparición de estas plagas que no solamente afectan a las lechugas y locotes, sino también a sojas, trigos y otros cultivos.

En cuanto a la lechuga, a la hora del consumo se recomienda lavar bien 15 minutos antes, luego agregar aceite, limón y sal. “Lavar bien la hoja, porque no solamente babosas se encuentran, hay también muchos insectos pequeños por hoja, que muchas veces uno no vé”, indicó.