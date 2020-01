Condicionan tratar permiso para Ulises antes que expulsión

A su criterio, primero se tiene que tratar el pedido de permiso del mismo y posteriormente su expulsión.

Además, sostiene que se debe hacer un llamamiento a la justicia ordinaria para que finiquite los casos de los parlamentarios procesados.

Quintana había sido imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La jueza Alicia Pedrozo había decretado la prisión preventiva del diputado, quien ya estuvo recluido anteriormente.

Silva recordó la última sesión del año pasado que se intentó en la Cámara Baja para tratar el caso de Quintana y no hubo cuórum.

“No tuvimos los votos suficientes en la última sesión por un error procedimental, que el diputado Ulises Quintana no haya presentado su permiso de manera personal”, manifestó el liberal.

“Eso ha conllevado a que el pleno no le haya otorgado el permiso, entonces la Presidencia de la Cámara de Diputados recibió la notificación por parte del Juzgado y automáticamente le hizo asumir a su suplente”, indicó.

Insistió en que fue un error de procedimiento y cree que se tiene que enmendar.

“Lo que corresponde desde mi punto de vista es tratar su permiso o no”, remarcó.

“La figura que se intentó en la última sesión llevar adelante por la vía de un articulado del reglamento, creo que en ese caso no corresponde”, dijo.

Trajo a colación que él votó por la pérdida de investidura, y que no cambió su postura, pero que hay que ser justos y obrar conforme a la legislación que está vigente.

“Lo que nosotros tenemos que tratar inmediatamente es si le damos o no permiso al diputado Ulises Quintana. Porque no comunicó, no podemos actuar y hacerle perder su banca”, consideró.

“Tenemos que debatir si le damos o no el permiso, y si no, ahí a lo mejor tendría que presentarse y correrían los tres días de ausencia que se ha debatido en la última sesión”, manifestó Silva.

procesados en la mira. Además, se le consultó sobre los demás diputados que tienen procesos y la postura que tendrán en la Cámara Baja.

“Lo que se debería hacer es un llamamiento a la justicia ordinaria a que finiquiten estos casos de parlamentarios que están siendo denunciados por diversos casos”, señaló.

Alegó que es difícil tratar este tipo de temas porque muchas veces no tienen todo el caso completo y tampoco manejan los detalles.

Acotó que si tiene que votar por alguna pérdida de investidura o intervención de algún municipio lo hará, pero que tienen que ser hechos fehacientemente comprobados.

Reiteró que ayudará para que la Justicia termine el procedimiento ya que hay muchos casos que se dilatan.