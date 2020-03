Conciertos internacionales y nacionales serán reprogramados

Otros eventos afectados son The Link: Art Department (hoy, 13 de marzo), Wet: Karol G (14 de marzo), Soda Stereo, Gracias Totales (18 de marzo) y Paddy’s Day (21 de marzo).

“Estamos evaluando la situación junto a nuestros espónsores, partners, proveedores y, por supuesto, los artistas”, informó G5Pro en un comunicado, añadiendo que se están analizando opciones de reprogramación. “Soda (Stereo) está gestionando la reprogramación. Su fecha en Argentina también fue postergada”, comenta Guadalupe Báez, de la citada productora.

Asunciónico. Por su parte, el gran festival Asunciónico anunciado para el 31 de marzo y 7 de abril, respectivamente, también quedó postergado.

“Desde Asunciónico informamos que estamos trabajando en la reprogramación de la edición 2020 del festival para la segunda mitad de este año”, señala el comunicado de la organización.

Igualmente el informe añade que la “prioridad es preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipo de trabajo”, acatando las medidas preventivas de las instituciones públicas.

Asimismo, los organizadores prometen informar sobre las reprogramaciones y otros datos a través de sus redes sociales y página web: www.asuncioni.co.

Los artistas anunciados para el citado festival figuraban Fito Páez, Cage The Elephant, The Lumineers, LP, Airbag, Wallows, Kita Pena, Salamandra, Two Feet, Mauricio y las cigarras, Mente Nativa, Super Turbo Diesel, Lana del Rey y Martin Garrix, en la primera entrega.

En tanto que para la segunda fecha, estaba prevista la presentación de La Vela puerca, Natiruts, Vintage culture, Jota Quest, Ratones Paranoicos, Wos, Flou, Paiko, Purahei Soul, Dalí, El culto casero, Mocasinos, Comisario Pantera, Funk’chula, The Strokes, entre otros.

LUCIANO PEREYRA. La actuación del cantante argentino Luciano Pereyra, quien debía presentarse el 21 de este mes, a las 21.30, en el Arena SND se pospuso para el sábado 1 de agosto del 2020.

El espectáculo organizado por RPM, en el marco del Tour 2020 del artista, será en el mismo lugar y horario. Las entradas adquiridas serán válidas para la misma fecha sin necesidad de cambio. Quienes deseen devolución del importe, contactar al (021) 299-835. Otro evento que será reprogramado es el concierto de Chayanne, que debía realizarse mañana.

Locales. La producción de los conciertos de las Hermanas Vera y Mirta Talavera, Blue Caps, postergó los conciertos de dichas artistas, previstos para el 18 de marzo, en el Teatro Municipal, al igual que el del arpista Ismael Ledesma, anunciado para el 25, en la Alianza Francesa. ”Informaremos las nuevas fechas en nuestras redes sociales”, indica el comunicado de Blue Caps.

k-pop. La actuación del grupo de kpop VAV, que debía presentarse en el teatro Guaraní, en el marco de su gira Grand American Tour el 24 de marzo, también será reprogramada. Quienes compraron sus entradas deben conservarlas. Datos al (021) 452- 099.