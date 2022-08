Concertación no puede excluir, dicen

Para Vázquez, existen los conductos institucionales y, además, que para el cargo a diputados los liberales van en mayoría en alianzas y no están dentro de la Concertación.

La abogada sostuvo que el titular del PLRA simuló un buen papel pero que no engañó a nadie puesto que los candidatos a diputados no están sujetos a la Concertación.

“Él (Alegre) miente porque escuché que dijo que los diputados no serán candidatos por la Concertación. Evidentemente que no serán candidatos de la Concertación, porque los diputados liberales irán por la lista del PLRA, dentro del Tribunal Electoral Partidario, no del TEI de la Concertación”, enfatizó.

Reiteró que ninguna lista parlamentaria irá por la lista de la Concertación, ya que esta es solo para candidatura de presidencia y vicepresidencia y en todo caso algunas gobernaciones.

Pedido. Alegre anunció el día martes que los 18 diputados liberales se “excluyen” de la Concertación al dejarse guiar por la mafia y por recibir sus “maletines”.