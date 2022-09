Concertación insiste en plan antifraude y Payo exige exclusión

La Concertación Nacional por un Nuevo Paraguay inició una campaña para prepararse contra cualquier plan de fraude que se planee para las elecciones de 2023, lo cual fue anunciado por sus principales autoridades.

Dentro del bloque opositor que aglutina a una veintena de partidos y movimientos políticos también surgen denuncias de ex aliados como Paraguayo Cubas, que planteó salirse de la Concertación, pero que formalmente aún no consigue dicho cometido, por lo que denuncia una maniobra judicial, con lo cual se queda pegado “a la interna liberal” como el ex senador designa al bloque.