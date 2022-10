Concertación hará demostración de fuerza en Asunción

En la oportunidad, este sector de la Concertación por un Nuevo Paraguay buscará hacer una demostración de fuerza en la capital, donde apuntan a tener buen arrastre electoral con la figura de la ex ministra de Senavitat.

Los organizadores anunciaron que será un festival artístico musical donde participarán los grupos Tierra Adentro, Humbertico y Urbanos, Óscar Pérez, entre otros.

La dupla Alegre-Núñez intensifica de esa forma su campaña electoral en la capital y en la zona metropolitana, donde en los últimos días realizaron mítines con fuerte presencia del electoral, en su mayoría del PLRA, que es la estructura que mueve los mitines políticos.

Alegre sigue apuntando su discurso fuerte contra la mafia existente en el país, apuntando directamente hacia la figura del líder de Honor Colorado, el ex presidente Horacio Cartes.

Es varios locales se muestra incluso desafiante posando entre la gente y afirmando que él no precisa de guardias a diferencia del ex presidente, quien no puede acudir a lugares públicos sin un ejército de guardias.

Villarejo. Por su parte, el también presidenciable de la Concertación, diputado Sebastián Villarejo, realiza intensa campaña y es así que estuvo de gira por el Departamento de San Pedro, donde expresó que, junto con su dupla presidencial, Patricia Dos Santos, su prioridad en el gobierno será la educación.

Al respecto señaló que el país se encuentra en un momento “en el que hay que invertir más que nunca en la educación. En un solo periodo de gobierno, debemos duplicar la inversión, de no ser así, toda una generación de paraguayos, se perderá”, según su parecer.

Villarejo también busca posicionar su figura en todo el país de cara a los comicios previstos para el 18 de diciembre.

En tanto que otro de los precandidatos a presidente de la República en el sector opositor, Hugo Fleitas, renunció a la gobernación de Cordillera para dedicarse de lleno a su campaña proselitista.