Concejales urgen a Hugo Javier informe sobre la entrega de kits

Concejales opositores harán mañana el intento de contar con el quórum necesario a fin de solicitar de manera oficial al gobernador del departamento Central, Hugo Javier González, un informe del porqué no hace entrega de los kits de alimentos a estudiantes.

Cabe señalar que la gobernación aún no distribuye los kits a los alumnos de las instituciones educativas, desde que inició la cuarentena. Este será el tercer intento de realizar el pedido de manera oficial al ex locutor sobre los trámites para entregar kits a más de 10.700 familias del departamento Central.

Justamente el miércoles pasado, mientras los maestros y padres de estudiantes de Villeta se manifestaban para requerir los kits, el gobernador estaba animando un festejo en la institución.

“Todas las gobernaciones están distribuyendo y Central no. Queremos saber qué pasa”, dijo el concejal Adrián Vaesken.

El mismo adelantó que no se puede hablar de acusaciones o sospecha de malversación del dinero público, pero aclaró que el gobernador cuenta con los recursos a disposición. “Ni siquiera tiene que pedir el dinero a Hacienda. No entendemos por qué no cumple con entregar los kits”, dijo y agregó que muchas familias están desesperadas al punto de salir a manifestarse, como sucedió en Villeta. “Lo único que podemos hacer es reclamar, es un derecho constitucional de los alumnos acceder a los kits a través de los rubros ya presupuestados”, expresó. Aseveró que el gobernador tiene el dinero para ejecutar este gasto.

La gobernación en el año cuenta con G. 21.154.334.304 en concepto de almuerzo escolar y G. 43.332.943.280 para merienda escolar. Según explicó Vaesken esa es la disponibilidad para el 2020 que el gobernador puede ejecutar.

En total, son G. 64.487.277.584 que el gobernador cuenta para hacer entrega de kits de alimentos a los alumnos de los colegios públicos del Departamento Central.

Son 60 las escuelas y colegios a cargo de la gobernación para la entrega de los kits y 10.700 familias las que deben ser beneficiadas.

El concejal Derlis Larroza manifestó que 11 de sus colegas responden al oficialismo y 10 están en el grupo de los opositores que intentarán aprobar este lunes un pedido de informe.

Sobre la actuación del gobernador el miércoles, ambos ediles dijeron que causó indignación y que el mismo debe rendir cuentas a la justicia, que al fin y al cabo debe determinar una sanción.

Aparte de Vaesken y Larroza, la lista de opositores está compuesta por María Estigarribia, Laura Moreira, Benita Jara, Horacio Ortiz, Celestino López, Ever Ferreira, Jorge Rolón, y Roque Ávalos.

Los oficialistas son 10 colorados y un patriaqueridista, Miguel Ángel Villagra, quien defienden la gestión de Hugo Javier e imposibilitan que se reúna el quórum para solicitar el informe sobre qué es lo que sucede con la distribución de los kits durante la cuarentena.