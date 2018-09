Concejal de San Lorenzo cobra en Itaipú y en la Junta

Doble. Brítez cuenta con salario en Itaipú y en la Junta, y dice que no es funcionario público.

El político está activando por segundo periodo consecutivo como concejal contando al mismo tiempo con un cargo en la binacional.

El concejal mencionó que tanto el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia avalan su permanencia en ambas instituciones con las remuneraciones correspondientes.

“Este tema ya fue largamente discutido y hay otros en mi misma situación. Estábamos atentos a lo que diga la Corte y falló a nuestro favor. Yo no soy funcionario público ni como concejal ni como funcionario de Itaipú”, declaró.

Indicó que su horario de trabajo es de 7.30 a 12.00 y de 13.30 a 17.00 horas y solicita permiso todos los miércoles para asistir a las sesiones de la Junta Municipal.

El edil se ampara en una resolución de la Corte que salió a su favor en el año 2016. La Sala Constitucional hizo lugar a la excepción de inconstitucionalidad planteada por el edil municipal. El TSJE, en la Primera Sala, declaró que los cargos de Brítez no son incompatibles.

Recientemente se dio a conocer un caso similar, el de Alba Bogado, quien renunció al cargo de concejala municipal de Villarrica para mantener su cargo en la Entidad Binacional Yacyretá. La mujer es la esposa del ex diputado y actual viceministro de Transporte, Pedro Britos.

“Yo tengo un fallo a mi favor de la Corte y tengo una resolución en el TSJE y en mi caso no tengo la obligación de renunciar a mi cargo”, destacó el concejal Brítez.

Agregó que no cobra doble remuneración del Estado. “La Corte aclara que no tengo incompatibilidades en mi cargos, porque Itaipú no es una entidad pública”.

Al ser consultado sobre su dieta en la Junta Municipal, el edil manifestó que desconoce la cifra exacta. “Ay, ay, ay (sic) no tengo preciso en este momento”, dijo.

En un resumen anual de la Junta Municipal del 2016 que sigue vigente, se detalla que se destinan para los ediles anualmente G. 128.475.480 en concepto de dieta, G. 120.666.156 en gastos de representación y G. 20.761.803 en concepto de aguinaldo. Mensualmente, G. 20.761.803 es lo que cobra Brítez.

En la binacional, el político percibe G. 27.211.400 como salario, en concepto de anuenio, G. 7.891.306 y G. 2.424.311 por auxilio de alimentación, totalizando G. 37.527.017 mensualmente.

En Itaipú, el edil ingresó el 1 de agosto de 1989 y en la nómina figura como comisionado en la Cámara de Diputados. “Hace mucho dejé de estar comisionado en la Cámara de Diputados y trabajo en la oficina de asistencia a directores conocida por las siglas ASGP”, dijo.

Agregó que no trabaja de cerca con el nuevo titular, José Alberto Alderete. “Hace mucho que estoy en el freezer, pero tengo cosas que cumplir, lo que no tengo es un cargo de gerencia porque la ley me prohibe tener un cargo de gerencia siendo concejal”, señaló.

Indicó que hace trabajos de oficina. “Hago papeleos, redactar notas, recibir documentos y seguir algunos trámites”, mencionó.