Conacyt: En el exterior abogan por científico

Para el especialista, el Conacyt es básicamente el ministerio de las ciencias en el país, por lo que tiene una función extremadamente especializada y técnica.

“No querríamos como ministro de salud a alguien que no sabe cómo se maneja un hospital, y por el mismo motivo no es deseable que una persona que no conoce de los manejos de los científicos lidere el rumbo de la política científica nacional”, afirma Galeano.

Es por eso que el científico paraguayo en el Reino Unido cree que hay un amplio desconocimiento del funcionamiento de un ministerio de ciencias, cuando se presenta la actual terna para presidir el organismo.

LA TERNA. Eduardo Felippo, empresario representante de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), David Ocampos, empresario y ex ministro de Cartes y José Matto, seccionalero colorado y representante de centrales sindicales son quienes conforman la terna para el “ministerio de ciencias”.

El conflicto en el instituto se inició luego de publicarse un estudio financiado por Conacyt sobre el efecto de las fumigaciones de agrotóxicos en el ADN de niños.

Carlos Galeano también remarca sobre este conflicto que tuvo una reacción equivocada de los industriales ante esta investigación.

“En vez de pedir que se verifiquen los estudios, se saltó a buscar frenar estudios similares, si bien no se dijo abiertamente, es lo que se deja entrever”, asevera.

Científicos de todas las ramas se manifestaron días atrás en contra de esta terna y exigen al presidente Mario Abdo Benítez que vete a los candidatos.

Exigen que un científico investigador ocupe ese lugar. Sobre el punto, el matemático expresa que si no hay confianza de parte del ámbito científico en la terna, no se puede liderar la institución.

“La ciencia es una apuesta al futuro, es la búsqueda de los conocimientos que definirán el mañana. En un país en el que para mucha gente está en la duda de si va a comer hoy, el mañana parece una cuestión secundaria. Sin embargo, a la larga sale muy caro no hacer esa apuesta”, alega.

Expresa que son precisamente los nuevos conocimientos los que nos permiten cambiar nuestra situación, por lo que el papel de la investigación es preponderante.