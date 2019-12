Conacyt: Científicos exigen veto a terna de empresarios

Los especialistas exigieron incluso que sea un experto investigador quien lidere el Consejo, así como ocurre con organismos similares en otros países de la región.

Ocurre que actualmente la terna de candidatos para presidir el consejo –el ganador debe ser elegido por Mario Abdo Benítez– está conformada por empresarios.

Eduardo Felippo, representante de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); José Matto, representante de centrales sindicales, y David Ocampos, empresario de la Asociación Paraguaya de la Calidad, forman la terna para liderar el consejo.

“Esto no puede continuar así, el tema de las investigaciones e innovaciones es muy complejo. Somos más de 700 investigadores trabajando en el consejo y casi no tenemos representación”, manifestó a Monumental 1080 AM la doctora en Ciencias Fátima Mereles.

Los científicos también reclamaron la baja ejecución presupuestaria en el Conacyt, cuando hay proyectos culminados desde hace dos años y que no fueron pagados aún.

“La ciencia no es barata. En todos los países desarrollados invirtieron mucho en investigación; por ende, alcanzaron niveles de excelencia. Acá, Conacyt desde el 2011 viene creciendo, pero desde que existen censuras a investigadores empezó a decaer”, indicó el investigador José Luis Cartes.

El nuevo titular del Conacyt, en reemplazo del ingeniero Luis Lima, debe ser electo por el presidente Abdo Benítez antes de fin de año.

Los investigadores también anunciaron que las manifestaciones seguirán.