Conacom pone bajo la lupa la protesta de gasolineras privadas

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Benítez aclaró que actualmente no se puede hablar de una investigación abierta, pero que la intención es determinar si existe o no un acuerdo restrictivo de la competencia o un abuso de posición dominante, con base en lo que se establece en los artículos 8 y 9 de la Ley 4956.

“Estamos tratando de configurar cuál sería el ilícito, de existir, y si así fuera, avanzaremos (con procesos correspondientes). Estamos en una etapa previa de recabar información y tratar de encuadrar dentro del marco normativo. Eventualmente, podríamos estar iniciando una investigación”, indicó.

Estatal. Por otro lado, Benítez también se refirió a la situación de Petropar, ya que la empresa estatal fue beneficiada con un subsidio para que pueda reducir el precio de venta al público de dos de sus productos. No quiso adelantar una postura de si esto constituye o no una ventaja, pero aseguró que el tema debe ser revisado y que, adicionalmente, tienen bajo la lupa el papel de la petrolera pública dentro del mercado, debido a que en la actualidad es tanto regulador como uno de los participantes en el segmento de la venta de carburantes dentro de nuestro país.

“Tenemos que analizarlo todo, tenemos que entender de qué manera está funcionando el mercado acá, son una serie de cuestiones que debemos tener en cuenta en nuestra investigación y cuál es el rol de los agentes en el mercado y cómo compiten en el mercado. Si Petropar es uno de ellos (competidores) debemos tener en cuenta cuál es su situación”, aseveró.

Puntualmente sobre el caso de la firma estatal y su rol en el negocio de los combustibles, el funcionario añadió: “Petropar es un actor sui géneris porque actúa de regulador y también como competidor en el mercado y nos genera una serie de dudas que vamos a ir levantando a lo largo de la investigación, esas cuestiones hay que tener en cuenta”.

acceso. Adicionalmente, el director de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia aseguró que la entidad no tiene acceso a informaciones importantes para las pesquisas que realizan en este caso e instó a la modificación de las normas necesarias para contar con estos datos. “Si nosotros queremos acceder al histórico de lo que fue rentabilidad de esta industria en los últimos años y ver cómo se comportó la rentabilidad y en la pandemia, por ejemplo, necesitamos acceder a datos tributarios a los que hoy no tenemos acceso”, sostuvo. “Mientras no tengamos eso se hace muy difícil nuestro trabajo, es como trabajar en las tinieblas”, agregó.



