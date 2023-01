Conacom investiga a Petropar y a los privados por las subas

Al respecto, el director de Investigación Ricardo Gavilán explicó que si bien la Conacom no es un órgano regulador de precios, sí pueden investigar conductas que atenten contra la competencia del mercado.

“Investigamos si existe o no una conducta que se denomina en términos de competencia cartelización de precios, que no es otra cosa que el hecho que ellos se estén poniendo de acuerdo, concertando los precios de X en combustibles. Esto es lo que en términos de la ley de competencia está prohibido porque se considera que es un acuerdo que restringe la libre competencia”, sostuvo.

La investigación se enmarca dentro lo que está establecido en el artículo 8, inciso A de la Ley 4956 de Defensa de la Competencia, donde se habla de que esos tipos de acuerdos están prohibidos.

“Entonces, que ellos fijen los precios en forma colectiva, eso es lo que nosotros investigamos y lo que es una conducta que de comprobarse es sancionable desde el punto de vista de la norma que nosotros administramos”, comentó Gavilán

Dijo que esta no es la primera vez que su dirección investiga la fijación de precios que generalmente se da durante las subas.

“Resolvemos iniciar una investigación ante una aparente cartelización de precios, porque nosotros observamos que todos los precios están subiendo en el mismo costo, o sea la misma cantidad de guaraníes estuvieron subiendo todos los emblemas y como bien sabemos no todos los emblemas tienen el mismo costo operativo”, argumentó.

Agregó: “En la mayoría de los casos se ve que en el medio existen otros actores en el mercado, distribuidores mayoristas, algunos emblemas de mayor envergadura que son los propios importadores de combustibles, por lo que los costos operativos vemos que nunca van a ser los mismos en todos los emblemas. Sin embargo, el monto por el que están subiendo los costos es idéntico”, indicó.

Mencionó que esta situación hace suponer que puede existir una cartelización de precios, por lo que están investigando a los diferentes emblemas que operan en el mercado nacional en el rubro combustible.

Reajuste del ISC. El director aclaró que el traslado del reajuste del ISC a los precios finales de los precios de los combustibles que fueron importados en diciembre y que no habrían pagado el tributo con el reajuste no se enmarca dentro de una conducta analizable desde el punto de vista de la competencia. “No es potestad de la Conacom observar ese fenómeno que se dio en el traslado del impuesto selectivo a productos que no pagaron dicho tributo”, alegó.



9.025

guaraníes es el precio fijado por los privados para el diésel, desde el reajuste del impuesto selectivo al consumo.



8.900

guaraníes es el precio del diésel fijado por Petropar, todavía sin el reajuste del impuesto selectivo al consumo.